https://ria.ru/20250213/grigorenko-1999151750.html

Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством

Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости, 13.02.2025

Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством

Правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщили... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:05:00+03:00

2025-02-13T16:05:00+03:00

2025-02-13T16:22:00+03:00

россия

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработали пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. "На заседании в четверг правительство России одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу. Законопроект объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий", - говорится в сообщении. "Суть всех мошеннических схем сводится к одному – завоеванию доверия человека. Для этого злоумышленники используют различные уловки и манипуляции. Наши меры направлены на то, чтобы помочь людям избежать таких уловок. Мы подходим к проблеме комплексно и даем гражданам широкий набор инструментов для самозащиты в интернете. Они просты, но эффективны, многие доступны через портал "Госуслуги". В результате комплекс мер направлен на то, чтобы сформировать безопасную цифровую среду", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата. В четверг в ходе заседания кабмина члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.

https://ria.ru/20250213/mishustin-1999137485.html

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россия, дмитрий григоренко, михаил мишустин, госдума рф, общество, правительство рф