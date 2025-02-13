Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 13.02.2025 (обновлено: 16:22 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/grigorenko-1999151750.html
Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством
Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости, 13.02.2025
Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством
Правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщили... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:05:00+03:00
2025-02-13T16:22:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
михаил мишустин
госдума рф
общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996621748_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6c495b75907dac1a0c3ec960d2683176.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработали пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года. "На заседании в четверг правительство России одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу. Законопроект объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий", - говорится в сообщении. "Суть всех мошеннических схем сводится к одному – завоеванию доверия человека. Для этого злоумышленники используют различные уловки и манипуляции. Наши меры направлены на то, чтобы помочь людям избежать таких уловок. Мы подходим к проблеме комплексно и даем гражданам широкий набор инструментов для самозащиты в интернете. Они просты, но эффективны, многие доступны через портал "Госуслуги". В результате комплекс мер направлен на то, чтобы сформировать безопасную цифровую среду", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата. В четверг в ходе заседания кабмина члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.
https://ria.ru/20250213/mishustin-1999137485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996621748_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8b70b3ee4cefc877185cdf2a4e656cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий григоренко, михаил мишустин, госдума рф, общество, правительство рф
Россия, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Правительство РФ
Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством

Григоренко: правительство одобрило законопроект по борьбе с кибермошенничеством

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Дом Правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству, в ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
В конце ноября Григоренко заявил, что правительство РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ разработали пакет из 30 мер по борьбе с кибермошенничеством, в том числе обманом через звонки и оформлением кредитов на чужие паспорта. Позже он добавил, что пакет законопроектов по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством планируется внести в Госдуму в первом квартале 2025 года.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:12487
11 февраля, 13:50
"На заседании в четверг правительство России одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу. Законопроект объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий", - говорится в сообщении.
"Суть всех мошеннических схем сводится к одному – завоеванию доверия человека. Для этого злоумышленники используют различные уловки и манипуляции. Наши меры направлены на то, чтобы помочь людям избежать таких уловок. Мы подходим к проблеме комплексно и даем гражданам широкий набор инструментов для самозащиты в интернете. Они просты, но эффективны, многие доступны через портал "Госуслуги". В результате комплекс мер направлен на то, чтобы сформировать безопасную цифровую среду", – сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.
В четверг в ходе заседания кабмина члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. По словам Мишустина, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Для защиты от интернет-мошенников введут маркировку звонков
Вчера, 15:36
 
РоссияДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинГосдума РФОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала