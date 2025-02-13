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В Гренобле прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2025
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01:05 13.02.2025 (обновлено: 01:37 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/grenobl-1998983873.html
В Гренобле прогремел взрыв
В Гренобле прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2025
В Гренобле прогремел взрыв
Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:05:00+03:00
2025-02-13T01:37:00+03:00
в мире
гренобль
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных."Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате &lt;...&gt; пострадали двенадцать человек", — говорится в материале.По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один — в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты.Как уточняет радиостанция, здание заведения также получило серьезный ущерб, в частности, разбиты все окна.Полиция пока никого не задержала.
https://ria.ru/20240824/vzryv-1968222969.html
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в мире, гренобль, взрыв, франция
В мире, Гренобль, Взрыв, Франция
В Гренобле прогремел взрыв

В Гренобле прогремел взрыв, пострадали 12 человек

© Фото : DL/Vanessa LaimeМесто взрыва в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле
Место взрыва в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : DL/Vanessa Laime
Место взрыва в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных.
"Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате <...> пострадали двенадцать человек", — говорится в материале.
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По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один — в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты.
Как уточняет радиостанция, здание заведения также получило серьезный ущерб, в частности, разбиты все окна.
Полиция пока никого не задержала.
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