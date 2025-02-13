https://ria.ru/20250213/grenobl-1998983873.html

В Гренобле прогремел взрыв

В Гренобле прогремел взрыв - РИА Новости, 13.02.2025

В Гренобле прогремел взрыв

Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:05:00+03:00

2025-02-13T01:05:00+03:00

2025-02-13T01:37:00+03:00

в мире

гренобль

взрыв

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999032679_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_6876a681e58e2e99e07ae7874a7dd8ce.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле, 12 человек пострадали, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на пожарных."Вечером среды в баре-ресторане Олимпийской деревни, неблагополучной местности на юге Гренобля в департаменте Изер, произошел взрыв. В результате <...> пострадали двенадцать человек", — говорится в материале.По данным приехавших на место происшествия пожарных, двое из 12 раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один — в критическом. Взрыв, по предварительным данным, носит криминальный характер и, вероятно, произошел из-за детонации гранаты.Как уточняет радиостанция, здание заведения также получило серьезный ущерб, в частности, разбиты все окна.Полиция пока никого не задержала.

https://ria.ru/20240824/vzryv-1968222969.html

https://ria.ru/20250208/frantsija-1998195152.html

гренобль

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренобль, взрыв, франция