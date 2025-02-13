https://ria.ru/20250213/gosduma-1999187971.html
В Госдуме прокомментировали теракт в Мюнхене
В Госдуме прокомментировали теракт в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуме прокомментировали теракт в Мюнхене
Мюнхен, где автомобиль наехал на людей, был выбран преступником не случайно, всё внимание СМИ и служб безопасности приковано к предстоящей конференции по... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:35:00+03:00
2025-02-13T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мюнхен, где автомобиль наехал на людей, был выбран преступником не случайно, всё внимание СМИ и служб безопасности приковано к предстоящей конференции по безопасности, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Позднее стало известно, что задержанный - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года, несмотря на то, что ему было отказано в предоставлении убежища. "Это, безусловно, террористический акт. Его место явно выбрано не случайно, так как внимание всех СМИ и служб безопасности приковано к Мюнхену, где в ближайшие дни состоится конференция по безопасности", - сказал Луговой. По словам парламентария, данный террористический акт связан с ближневосточным терроризмом. "Мне кажется, все очевидные факты говорят об этом, в том числе и способ выполнения теракта. Уже не первый раз религиозные радикалы пытаются совершить столь ужасные преступления. Плюс ко всему, это один из видов преступления, который, безусловно, приковывает внимание: когда в толпу, особенно мирных людей, врезается автомобиль", - отметил он. По мнению Лугового, в ближайшее время немецкие правоохранительные органы дадут официальное разъяснение случившегося. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999163389.html
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в мире, авто, мюнхен, афганистан, германия, андрей луговой, госдума рф, лдпр
В мире, Авто, Мюнхен, Афганистан, Германия, Андрей Луговой, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме прокомментировали теракт в Мюнхене
Депутат Луговой: преступник выбрал Мюнхен не случайно
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мюнхен, где автомобиль наехал на людей, был выбран преступником не случайно, всё внимание СМИ и служб безопасности приковано к предстоящей конференции по безопасности, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР).
Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Позднее стало известно, что задержанный - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года, несмотря на то, что ему было отказано в предоставлении убежища.
«
"Это, безусловно, террористический акт. Его место явно выбрано не случайно, так как внимание всех СМИ и служб безопасности приковано к Мюнхену, где в ближайшие дни состоится конференция по безопасности", - сказал Луговой.
По словам парламентария, данный террористический акт связан с ближневосточным терроризмом.
«
"Мне кажется, все очевидные факты говорят об этом, в том числе и способ выполнения теракта. Уже не первый раз религиозные радикалы пытаются совершить столь ужасные преступления. Плюс ко всему, это один из видов преступления, который, безусловно, приковывает внимание: когда в толпу, особенно мирных людей, врезается автомобиль", - отметил он.
По мнению Лугового, в ближайшее время немецкие правоохранительные органы дадут официальное разъяснение случившегося.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.