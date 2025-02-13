https://ria.ru/20250213/gosduma-1999155442.html

В Госдуме прокомментировали интерес Польши к украинским землям

В Госдуме прокомментировали интерес Польши к украинским землям - РИА Новости, 13.02.2025

В Госдуме прокомментировали интерес Польши к украинским землям

Агония киевского режима неизбежно привлечет массу желающих поживиться землями Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:18:00+03:00

2025-02-13T16:18:00+03:00

2025-02-13T16:18:00+03:00

в мире

польша

украина

россия

амир хамитов

сергей нарышкин

владимир зеленский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Агония киевского режима неизбежно привлечет массу желающих поживиться землями Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову. "Думаю, Сергей Нарышкин абсолютно прав. Агония нынешнего киевского режима неизбежно привлечет массу желающих поживиться ее землями. И, конечно, Польша здесь будет в числе первых – ее мечта отхватить себе западные украинские территории известна всему миру", - сообщил Хамитов. Он отметил, что такая мечта Польши может повлечь за собой новые неприятности для жителей этих регионов, но все претензии по этому поводу им следует направить главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его приспешникам. "Они уже не первый год откровенно плюют на население своей страны, поставив свои амбиции выше людских жизней. Ни к чему хорошему это, разумеется, привести не может", - сказал Хамитов. По словам депутата Госдумы, в Киеве, по всей видимости, решили, что они могут и даже должны удерживать у себя исконно русские земли, жители которых не желают оставаться под их юрисдикцией. "Однако, затевая подобное, киевскому режиму следует помнить, что может "прилететь" аналогичный ответ, причем не всегда оттуда, откуда ожидаешь", - заключил Хамитов.

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999056654.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, россия, амир хамитов, сергей нарышкин, владимир зеленский, госдума рф, российское историческое общество