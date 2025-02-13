https://ria.ru/20250213/gosduma-1999133944.html

Госдума отклонила проект о запрете курения на остановках

Госдума отклонила проект о запрете курения на остановках - РИА Новости, 13.02.2025

Госдума отклонила проект о запрете курения на остановках

Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось запретить курение на остановках общественного транспорта, а также у... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:21:00+03:00

2025-02-13T15:21:00+03:00

2025-02-13T15:33:00+03:00

общество

госдума рф

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось запретить курение на остановках общественного транспорта, а также у входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных домах (МКД).В июле 2024 года группа депутатов от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагалось запретить курение табака или потребление никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта и в пяти метрах от них, а также у входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных домах. Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Думе отклонить его в первом чтении.В профильном комитете отметили, что законопроектом не учитываются нормы закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", согласно которому уже действует запрет курения на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов.Кроме того, профильный комитет отметил, что авторы инициативы не учли нормы, которые позволяют собственникам многоквартирных домов устанавливать места для курения на открытом воздухе. Также подчеркивается, что при привлечении нарушителей к административной ответственности могут возникнуть серьезные трудности с определением границ участков местностей, где курение запрещено.

https://ria.ru/20250128/minzdrav-1995938677.html

https://ria.ru/20241202/kurenie-1986805697.html

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общество, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)