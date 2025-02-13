https://ria.ru/20250213/gosduma-1999081593.html

Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России

Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России - РИА Новости, 13.02.2025

Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:52:00+03:00

2025-02-13T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.Законопроект был внесен в Госдуму ноябре. Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.Законопроектом предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ.Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.

https://ria.ru/20250208/konsulstvo-1998102666.html

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