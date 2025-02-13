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Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России - РИА Новости, 13.02.2025
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12:52 13.02.2025 (обновлено: 13:04 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/gosduma-1999081593.html
Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России
Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России - РИА Новости, 13.02.2025
Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет. РИА Новости, 13.02.2025
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.Законопроект был внесен в Госдуму ноябре. Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.Законопроектом предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ.Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России

Госдума приняла в первом чтении проект о снижении возраста присяги гражданина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.
Законопроект был внесен в Госдуму ноябре. Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
Законопроектом предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ.
Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
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