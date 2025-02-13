Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/gosduma-1998991776.html
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля - РИА Новости, 13.02.2025
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля
Мошенники перед 14 февраля активно создают фейковые сайты с доставкой цветов и подарков, таким образом они могут воровать персональные данные, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:31:00+03:00
2025-02-13T03:31:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98619/22/986192288_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_8de26cb03380faa32b0878f1a36a8211.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники перед 14 февраля активно создают фейковые сайты с доставкой цветов и подарков, таким образом они могут воровать персональные данные, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "В преддверии 14 февраля активно появляются фишинговые сайты доставки цветов и подарков, которые ведут на сайты, ворующие персональные данные", - сказал он агентству. Депутат добавил, что чаще всего мошенники создают поддельные интернет-магазины, копируя дизайн известных сервисов. Парламентарий подчеркнул, что злоумышленники запускают рекламу в поисковых системах и социальных сетях, предлагая скидки и эксклюзивные акции к празднику. "Чтобы вызвать доверие, на таких сайтах публикуют фальшивые отзывы, а в контактных данных могут указывать поддельные номера и адреса. Визуально эти площадки ничем не отличаются от настоящих, но их цель — не продать товар, а выманить у пользователя личные данные", - пояснил Немкин. Депутат отметил, что по новой схеме мошенников, когда клиент оформляет заказ, сайт требует ввести полную информацию банковской карты, включая CVV-код, якобы для оплаты, однако вместо списания денег за покупку данные передаются мошенникам, которые затем используют их для кражи средств. В некоторых случаях сайт перенаправляет пользователя на другую страницу, имитирующую банковский сервис, где просят ввести код из SMS — таким образом злоумышленники получают полный доступ к счету, добавил парламентарий. По словам депутата, даже если деньги не списываются сразу, жертва все равно может столкнуться с проблемами. "Например, мошенники могут перепродавать украденные данные на черном рынке или использовать их для последующих атак, отправляя письма и сообщения от имени "поддержки банка" с просьбой подтвердить платежи. Кроме того, такие сайты могут распространять вредоносное ПО — при скачивании "электронного чека" пользователь может заразить свой компьютер вирусом, который крадет пароли и другую конфиденциальную информацию", - заявил он. Депутат добавил, что помимо фейковых сайтов доставки цветов и подарков, часто встречаются поддельные интернет-магазины с "уникальными" предложениями, которые рекламируют дорогие подарки по сниженным ценам, создают иллюзию ограниченного времени на покупку и требуют предоплату. В итоге, как подчеркнул Немкин, пользователь либо получает некачественный товар, либо вовсе остается без покупки, а мошенники исчезают с деньгами. Депутат посоветовал соблюдать базовые правила кибербезопасности, чтобы не стать жертвой мошенников перед 14 февраля. В том числе не следует переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых — их аккаунты могли взломать. Покупки лучше совершать только на проверенных сайтах, обращая внимание на наличие HTTPS в адресной строке и отзывы реальных пользователей, добавил парламентарий. При этом если интернет-магазин предлагает товар по подозрительно низкой цене или требует полную предоплату, это повод насторожиться.
https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html
https://ria.ru/20241205/moshennichestvo-1987601373.html
https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98619/22/986192288_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_da23522c5d4c0a4a5ce5233e40c52ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля

Немкин: мошенники перед 14 февраля создают фейковые сайты с доставкой цветов

© Fotolia / TanushaМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Fotolia / Tanusha
Мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники перед 14 февраля активно создают фейковые сайты с доставкой цветов и подарков, таким образом они могут воровать персональные данные, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"В преддверии 14 февраля активно появляются фишинговые сайты доставки цветов и подарков, которые ведут на сайты, ворующие персональные данные", - сказал он агентству.
Валентинки ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля
9 февраля, 10:55
Депутат добавил, что чаще всего мошенники создают поддельные интернет-магазины, копируя дизайн известных сервисов. Парламентарий подчеркнул, что злоумышленники запускают рекламу в поисковых системах и социальных сетях, предлагая скидки и эксклюзивные акции к празднику.
"Чтобы вызвать доверие, на таких сайтах публикуют фальшивые отзывы, а в контактных данных могут указывать поддельные номера и адреса. Визуально эти площадки ничем не отличаются от настоящих, но их цель — не продать товар, а выманить у пользователя личные данные", - пояснил Немкин.
Депутат отметил, что по новой схеме мошенников, когда клиент оформляет заказ, сайт требует ввести полную информацию банковской карты, включая CVV-код, якобы для оплаты, однако вместо списания денег за покупку данные передаются мошенникам, которые затем используют их для кражи средств. В некоторых случаях сайт перенаправляет пользователя на другую страницу, имитирующую банковский сервис, где просят ввести код из SMS — таким образом злоумышленники получают полный доступ к счету, добавил парламентарий. По словам депутата, даже если деньги не списываются сразу, жертва все равно может столкнуться с проблемами.
"Например, мошенники могут перепродавать украденные данные на черном рынке или использовать их для последующих атак, отправляя письма и сообщения от имени "поддержки банка" с просьбой подтвердить платежи. Кроме того, такие сайты могут распространять вредоносное ПО — при скачивании "электронного чека" пользователь может заразить свой компьютер вирусом, который крадет пароли и другую конфиденциальную информацию", - заявил он.
Продажа цветов к началу учебного года - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой
5 декабря 2024, 19:19
Депутат добавил, что помимо фейковых сайтов доставки цветов и подарков, часто встречаются поддельные интернет-магазины с "уникальными" предложениями, которые рекламируют дорогие подарки по сниженным ценам, создают иллюзию ограниченного времени на покупку и требуют предоплату. В итоге, как подчеркнул Немкин, пользователь либо получает некачественный товар, либо вовсе остается без покупки, а мошенники исчезают с деньгами.
Депутат посоветовал соблюдать базовые правила кибербезопасности, чтобы не стать жертвой мошенников перед 14 февраля. В том числе не следует переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых — их аккаунты могли взломать. Покупки лучше совершать только на проверенных сайтах, обращая внимание на наличие HTTPS в адресной строке и отзывы реальных пользователей, добавил парламентарий. При этом если интернет-магазин предлагает товар по подозрительно низкой цене или требует полную предоплату, это повод насторожиться.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Госдуме рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
Вчера, 02:20
 
ОбществоТехнологииАнтон Немкин (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала