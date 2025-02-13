https://ria.ru/20250213/gosduma-1998991776.html

В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля

В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля - РИА Новости, 13.02.2025

В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников перед 14 февраля

Мошенники перед 14 февраля активно создают фейковые сайты с доставкой цветов и подарков, таким образом они могут воровать персональные данные, рассказал РИА... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:31:00+03:00

2025-02-13T03:31:00+03:00

2025-02-13T03:31:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мошенники перед 14 февраля активно создают фейковые сайты с доставкой цветов и подарков, таким образом они могут воровать персональные данные, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "В преддверии 14 февраля активно появляются фишинговые сайты доставки цветов и подарков, которые ведут на сайты, ворующие персональные данные", - сказал он агентству. Депутат добавил, что чаще всего мошенники создают поддельные интернет-магазины, копируя дизайн известных сервисов. Парламентарий подчеркнул, что злоумышленники запускают рекламу в поисковых системах и социальных сетях, предлагая скидки и эксклюзивные акции к празднику. "Чтобы вызвать доверие, на таких сайтах публикуют фальшивые отзывы, а в контактных данных могут указывать поддельные номера и адреса. Визуально эти площадки ничем не отличаются от настоящих, но их цель — не продать товар, а выманить у пользователя личные данные", - пояснил Немкин. Депутат отметил, что по новой схеме мошенников, когда клиент оформляет заказ, сайт требует ввести полную информацию банковской карты, включая CVV-код, якобы для оплаты, однако вместо списания денег за покупку данные передаются мошенникам, которые затем используют их для кражи средств. В некоторых случаях сайт перенаправляет пользователя на другую страницу, имитирующую банковский сервис, где просят ввести код из SMS — таким образом злоумышленники получают полный доступ к счету, добавил парламентарий. По словам депутата, даже если деньги не списываются сразу, жертва все равно может столкнуться с проблемами. "Например, мошенники могут перепродавать украденные данные на черном рынке или использовать их для последующих атак, отправляя письма и сообщения от имени "поддержки банка" с просьбой подтвердить платежи. Кроме того, такие сайты могут распространять вредоносное ПО — при скачивании "электронного чека" пользователь может заразить свой компьютер вирусом, который крадет пароли и другую конфиденциальную информацию", - заявил он. Депутат добавил, что помимо фейковых сайтов доставки цветов и подарков, часто встречаются поддельные интернет-магазины с "уникальными" предложениями, которые рекламируют дорогие подарки по сниженным ценам, создают иллюзию ограниченного времени на покупку и требуют предоплату. В итоге, как подчеркнул Немкин, пользователь либо получает некачественный товар, либо вовсе остается без покупки, а мошенники исчезают с деньгами. Депутат посоветовал соблюдать базовые правила кибербезопасности, чтобы не стать жертвой мошенников перед 14 февраля. В том числе не следует переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых — их аккаунты могли взломать. Покупки лучше совершать только на проверенных сайтах, обращая внимание на наличие HTTPS в адресной строке и отзывы реальных пользователей, добавил парламентарий. При этом если интернет-магазин предлагает товар по подозрительно низкой цене или требует полную предоплату, это повод насторожиться.

https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

https://ria.ru/20241205/moshennichestvo-1987601373.html

https://ria.ru/20250212/moshennichestvo-1998747328.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф