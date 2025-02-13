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В США собрались сократить персонал посольств по всему миру - РИА Новости, 13.02.2025
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17:08 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/gosdep-1999176421.html
В США собрались сократить персонал посольств по всему миру
В США собрались сократить персонал посольств по всему миру - РИА Новости, 13.02.2025
В США собрались сократить персонал посольств по всему миру
Государственный департамент США дал указания американским посольствам по всему миру начать подготовку в сокращению персонала, сообщает телеканал ABC News со... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:08:00+03:00
2025-02-13T17:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Государственный департамент США дал указания американским посольствам по всему миру начать подготовку в сокращению персонала, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "От посольств потребуется сократить как американских сотрудников, так и тех работников, которые были наняты из мест нахождения посольства", - говорится в публикации. Как отмечается, старшим представителям дипломатических миссий уже поступили указания подготовить полные списки всех сотрудников и их статуса трудоустройства, включая постоянные, непостоянные и временные назначения. По данным собеседников телеканала, указания посольствам поступили незадолго до того, как президент США Дональд Трамп в среду подписал указ "Один голос для международных отношений Америки", согласно которому персонал госдепа, включая работников посольств, обязан действовать в соответствии с целями международной политики действующей администрации. "В крайнем случае этот указ может проложить путь к сокращению дипломатического присутствия США за рубежом, что побудит государственный департамент пересмотреть присутствие посольств Соединенных Штатов в некоторых странах", - сообщает ABC News. Кроме того, в результате вступления в силу указа может быть пересмотрено участие Вашингтона в некоторых международных организациях и США могут выйти из действующих дипломатических соглашений, указывает телеканал.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
В США собрались сократить персонал посольств по всему миру

ABC News: госдеп дал указания посольствам США по всему миру сократить персонал

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Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Государственный департамент США дал указания американским посольствам по всему миру начать подготовку в сокращению персонала, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
"От посольств потребуется сократить как американских сотрудников, так и тех работников, которые были наняты из мест нахождения посольства", - говорится в публикации.
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Как отмечается, старшим представителям дипломатических миссий уже поступили указания подготовить полные списки всех сотрудников и их статуса трудоустройства, включая постоянные, непостоянные и временные назначения.
По данным собеседников телеканала, указания посольствам поступили незадолго до того, как президент США Дональд Трамп в среду подписал указ "Один голос для международных отношений Америки", согласно которому персонал госдепа, включая работников посольств, обязан действовать в соответствии с целями международной политики действующей администрации.
"В крайнем случае этот указ может проложить путь к сокращению дипломатического присутствия США за рубежом, что побудит государственный департамент пересмотреть присутствие посольств Соединенных Штатов в некоторых странах", - сообщает ABC News.
Кроме того, в результате вступления в силу указа может быть пересмотрено участие Вашингтона в некоторых международных организациях и США могут выйти из действующих дипломатических соглашений, указывает телеканал.
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