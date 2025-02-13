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При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 13.02.2025 (обновлено: 20:27 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/gorlovka-1999232173.html
При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель
При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025
При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на территорию больницы в Горловке в ДНР, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:26:00+03:00
2025-02-13T20:27:00+03:00
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на территорию больницы в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в сообщении в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 14.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки. &quot;Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины около больницы № 3 в Калининском районе Горловки ранен мирный житель&quot;, - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999103601.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при сбросе БПЛА на больницу в Горловке пострадал мирный житель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на территорию больницы в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в сообщении в Telegram-канале.
Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 14.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки.
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«

"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины около больницы № 3 в Калининском районе Горловки ранен мирный житель", - говорится в сообщении мэра.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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