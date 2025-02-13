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При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель
При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025
При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на территорию больницы в Горловке в ДНР, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:26:00+03:00
2025-02-13T20:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на территорию больницы в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в сообщении в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 14.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины около больницы № 3 в Калининском районе Горловки ранен мирный житель", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999103601.html
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В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при сбросе БПЛА на больницу в Горловке пострадал мирный житель