https://ria.ru/20250213/gorlovka-1999232173.html

При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель

При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025

При обстреле больницы в Горловке пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на территорию больницы в Горловке в ДНР, сообщил... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T20:26:00+03:00

2025-02-13T20:26:00+03:00

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на территорию больницы в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в сообщении в Telegram-канале.Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 14.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины около больницы № 3 в Калининском районе Горловки ранен мирный житель", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999103601.html

https://ria.ru/20250213/gladkov-1999192540.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины