https://ria.ru/20250213/gorlovka-1999106813.html

При обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 13.02.2025

При обстреле ВСУ Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Железная Балка в Горловке в ДНР, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:11:00+03:00

2025-02-13T14:11:00+03:00

2025-02-13T14:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела поселка Железная Балка в Горловке в ДНР, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие обстрела посёлка Железная Балка с позиций украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 22 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия