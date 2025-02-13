https://ria.ru/20250213/gorlovka-1999055147.html
Число жителей Горловки, пострадавших при обстрелах ВСУ в среду, достигло 16
Число жителей Горловки, пострадавших при обстрелах ВСУ в среду, достигло 16 - РИА Новости, 13.02.2025
Число жителей Горловки, пострадавших при обстрелах ВСУ в среду, достигло 16
Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки (Донецкая народная республика) украинскими войсками в среду, достигло 16, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:33:00+03:00
2025-02-13T11:33:00+03:00
2025-02-13T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших при обстрелах Горловки (Донецкая народная республика) украинскими войсками в среду, достигло 16, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что один мирный житель погиб, еще 15, в том числе двое подростков, пострадали в результате обстрелов республики со стороны украинских войск в среду. "По уточнённой информации, в результате украинской вооруженной агрессии вчера в Горловке ранения различной степени тяжести получили 16 мирных граждан", - написал Приходько. Также управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в четверг ВСУ выпустили девять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.05 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250212/gorlovka-1998869223.html
https://ria.ru/20250212/dron-1998876653.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число жителей Горловки, пострадавших при обстрелах ВСУ в среду, достигло 16
Мэр Приходько: число пострадавших при обстрелах Горловки ВСУ в среду достигло 16