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Google объяснила отказ не применять ИИ для оружия - РИА Новости, 13.02.2025
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03:39 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/google-1998992760.html
Google объяснила отказ не применять ИИ для оружия
Google объяснила отказ не применять ИИ для оружия - РИА Новости, 13.02.2025
Google объяснила отказ не применять ИИ для оружия
Американская технологическая корпорация Google объяснила отказ от принципа неприменения искусственного интеллекта (ИИ) для оружия ростом вовлеченности компании... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:39:00+03:00
2025-02-13T03:39:00+03:00
в мире
технологии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Google объяснила отказ от принципа неприменения искусственного интеллекта (ИИ) для оружия ростом вовлеченности компании в мировые дела, пишет британское издание Guardian со ссылкой на главного юридического директора корпорации Кента Уокера. Ранее Google обновила принципы, касающиеся применения ИИ, удалив пункт, который не позволял применять ИИ для оружия. "Нас все чаще просят принять участие в некоторых важных разговорах, и я думаю, что для общества хорошо, что Google принимает в них участие в областях, в которых специализируется - кибербезопасность, некоторые связанные с биологией работы, и многое другое", - цитирует Guardian заявление Уокера на встрече с сотрудниками Google. По словам Уокера, преимущества принятых Google изменений "существенно перевешивают риски", а наложенные ранее ограничения по неприменению ИИ для оружия "не очень хорошо сочетаются с более тонкими разговорами", которые корпорация ведет сейчас. Google обновила собственные принципы применения искусственного интеллекта, удалив оттуда пункт, который не позволял применять ИИ при разработках оружия. Компания заявила по этому поводу, что "демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ", который способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность. Эксперты говорят, что изменение в политике компании может свидетельствовать о том, что Google будет работать над внедрением технологий, "которые могут убивать людей".
https://ria.ru/20250211/mod-1998607408.html
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в мире, технологии, google
В мире, Технологии, Google
Google объяснила отказ не применять ИИ для оружия

Google объяснила отказ не применять ИИ для оружия ростом важности компании

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американская технологическая корпорация Google объяснила отказ от принципа неприменения искусственного интеллекта (ИИ) для оружия ростом вовлеченности компании в мировые дела, пишет британское издание Guardian со ссылкой на главного юридического директора корпорации Кента Уокера.
Ранее Google обновила принципы, касающиеся применения ИИ, удалив пункт, который не позволял применять ИИ для оружия.
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"Нас все чаще просят принять участие в некоторых важных разговорах, и я думаю, что для общества хорошо, что Google принимает в них участие в областях, в которых специализируется - кибербезопасность, некоторые связанные с биологией работы, и многое другое", - цитирует Guardian заявление Уокера на встрече с сотрудниками Google.
По словам Уокера, преимущества принятых Google изменений "существенно перевешивают риски", а наложенные ранее ограничения по неприменению ИИ для оружия "не очень хорошо сочетаются с более тонкими разговорами", которые корпорация ведет сейчас.
Google обновила собственные принципы применения искусственного интеллекта, удалив оттуда пункт, который не позволял применять ИИ при разработках оружия. Компания заявила по этому поводу, что "демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ", который способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность. Эксперты говорят, что изменение в политике компании может свидетельствовать о том, что Google будет работать над внедрением технологий, "которые могут убивать людей".
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