https://ria.ru/20250213/glonass-1999069063.html

Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 13.02.2025

Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Вологодская область лидирует по количеству транспортных средств лесопромышленного комплекса, подключенных к платформе мониторинга на базе госинформсистемы... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:22:00+03:00

2025-02-13T12:22:00+03:00

2025-02-13T12:22:00+03:00

вологодская область

вологодская область

эра-глонасс

технологии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вологодская область лидирует по количеству транспортных средств лесопромышленного комплекса, подключенных к платформе мониторинга на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС"; в регионе подключено 2,6 тысячи единиц транспорта этой категории, сообщает оператор системы АО "ГЛОНАСС". Платформа обеспечивает онлайн-передачу навигационных данных в ФГИС Лесного комплекса. Второе место среди регионов занимает Новгородская область (более 2,5 тысячи транспортных средств), третье — Красноярский край (более 2,2 тысячи единиц техники). В топ-10 регионов по количеству подключенной лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" также входят Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Костромская, Архангельская, Нижегородская и Томская области. Всего на сегодняшний день свыше 20 тысяч предприятий лесопромышленной отрасли России подключили 38 тысяч транспортных средств к "ЭРА-ГЛОНАСС". "АО "ГЛОНАСС" продолжает регистрацию всего входящего потока пользователей — это порядка 250 предприятий в день или около 700 транспортных средств. Из-за начала только в январе-феврале массового подключения лесопромышленных компаний мы увеличили штат службы поддержки, которая работает без выходных. В каждом регионе пользователям помогают официальные партнеры АО "ГЛОНАСС", которые выдают и устанавливают сим-карты и настраивают аппаратуру спутниковой навигации", – приводятся в сообщении слова директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО "ГЛОНАСС" Дмитрия Рубцова. По словам руководителя логистической компании из Московской области, подключение к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" не вызвало значительных трудностей. "К концу декабря большая часть нашей техники, задействованной для перевозки древесины, была интегрирована в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", сразу после новогодних праздников мы без проблем завершили подключение оставшихся машин. Коллегам, которые только начинают процесс подключения, рекомендую уделять особое внимание детальной проверке документов и выбору надежных подрядчиков, способных качественно установить и правильно настроить датчики", — цитируются в сообщении слова руководителя компании "Транс-Сервис" Ирины Соколовской. Норма по подключению лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" действует с 2021 года, но была перенесена на несколько лет для комфортной адаптации бизнеса. Она вступила в силу с 1 января 2025 года. Норма направлена на поддержку отрасли и добросовестных лесопользователей, которые легально заготавливают древесину и позволяет выявить черные схемы незаконной заготовки и сбыта лесоматериалов. Кроме того, лесопожарная техника также подключается к "ЭРА-ГЛОНАСС", что позволит оперативнее направлять технику на тушение очагов лесных пожаров, добавили в АО "ГЛОНАСС".

https://ria.ru/20250212/spetsialisty-1998884564.html

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вологодская область, эра-глонасс, технологии