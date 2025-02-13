Рейтинг@Mail.ru
Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
12:22 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/glonass-1999069063.html
Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС"
Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 13.02.2025
Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС"
Вологодская область лидирует по количеству транспортных средств лесопромышленного комплекса, подключенных к платформе мониторинга на базе госинформсистемы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:22:00+03:00
2025-02-13T12:22:00+03:00
вологодская область
вологодская область
эра-глонасс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764975053_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_bc508f87e44b9a98da62cc721bb7d992.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вологодская область лидирует по количеству транспортных средств лесопромышленного комплекса, подключенных к платформе мониторинга на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС"; в регионе подключено 2,6 тысячи единиц транспорта этой категории, сообщает оператор системы АО "ГЛОНАСС". Платформа обеспечивает онлайн-передачу навигационных данных в ФГИС Лесного комплекса. Второе место среди регионов занимает Новгородская область (более 2,5 тысячи транспортных средств), третье — Красноярский край (более 2,2 тысячи единиц техники). В топ-10 регионов по количеству подключенной лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" также входят Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Костромская, Архангельская, Нижегородская и Томская области. Всего на сегодняшний день свыше 20 тысяч предприятий лесопромышленной отрасли России подключили 38 тысяч транспортных средств к "ЭРА-ГЛОНАСС". "АО "ГЛОНАСС" продолжает регистрацию всего входящего потока пользователей — это порядка 250 предприятий в день или около 700 транспортных средств. Из-за начала только в январе-феврале массового подключения лесопромышленных компаний мы увеличили штат службы поддержки, которая работает без выходных. В каждом регионе пользователям помогают официальные партнеры АО "ГЛОНАСС", которые выдают и устанавливают сим-карты и настраивают аппаратуру спутниковой навигации", – приводятся в сообщении слова директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО "ГЛОНАСС" Дмитрия Рубцова. По словам руководителя логистической компании из Московской области, подключение к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" не вызвало значительных трудностей. "К концу декабря большая часть нашей техники, задействованной для перевозки древесины, была интегрирована в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", сразу после новогодних праздников мы без проблем завершили подключение оставшихся машин. Коллегам, которые только начинают процесс подключения, рекомендую уделять особое внимание детальной проверке документов и выбору надежных подрядчиков, способных качественно установить и правильно настроить датчики", — цитируются в сообщении слова руководителя компании "Транс-Сервис" Ирины Соколовской. Норма по подключению лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" действует с 2021 года, но была перенесена на несколько лет для комфортной адаптации бизнеса. Она вступила в силу с 1 января 2025 года. Норма направлена на поддержку отрасли и добросовестных лесопользователей, которые легально заготавливают древесину и позволяет выявить черные схемы незаконной заготовки и сбыта лесоматериалов. Кроме того, лесопожарная техника также подключается к "ЭРА-ГЛОНАСС", что позволит оперативнее направлять технику на тушение очагов лесных пожаров, добавили в АО "ГЛОНАСС".
https://ria.ru/20250212/spetsialisty-1998884564.html
https://ria.ru/20250212/turnir-1998863457.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764975053_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d6d113ada89378b5c8605f4c0fc10d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, эра-глонасс, технологии
Вологодская область, Вологодская область, ЭРА-ГЛОНАСС, Технологии

Вологодская область лидирует в подключении лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вологодская область лидирует по количеству транспортных средств лесопромышленного комплекса, подключенных к платформе мониторинга на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС"; в регионе подключено 2,6 тысячи единиц транспорта этой категории, сообщает оператор системы АО "ГЛОНАСС".
Платформа обеспечивает онлайн-передачу навигационных данных в ФГИС Лесного комплекса.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Сергей Жестянников: Вузы должны готовить востребованных специалистов
Вчера, 15:32
Второе место среди регионов занимает Новгородская область (более 2,5 тысячи транспортных средств), третье — Красноярский край (более 2,2 тысячи единиц техники). В топ-10 регионов по количеству подключенной лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" также входят Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Костромская, Архангельская, Нижегородская и Томская области.
Всего на сегодняшний день свыше 20 тысяч предприятий лесопромышленной отрасли России подключили 38 тысяч транспортных средств к "ЭРА-ГЛОНАСС".
"АО "ГЛОНАСС" продолжает регистрацию всего входящего потока пользователей — это порядка 250 предприятий в день или около 700 транспортных средств. Из-за начала только в январе-феврале массового подключения лесопромышленных компаний мы увеличили штат службы поддержки, которая работает без выходных. В каждом регионе пользователям помогают официальные партнеры АО "ГЛОНАСС", которые выдают и устанавливают сим-карты и настраивают аппаратуру спутниковой навигации", – приводятся в сообщении слова директора по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО "ГЛОНАСС" Дмитрия Рубцова.
По словам руководителя логистической компании из Московской области, подключение к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" не вызвало значительных трудностей.
"К концу декабря большая часть нашей техники, задействованной для перевозки древесины, была интегрирована в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", сразу после новогодних праздников мы без проблем завершили подключение оставшихся машин. Коллегам, которые только начинают процесс подключения, рекомендую уделять особое внимание детальной проверке документов и выбору надежных подрядчиков, способных качественно установить и правильно настроить датчики", — цитируются в сообщении слова руководителя компании "Транс-Сервис" Ирины Соколовской.
Норма по подключению лесной техники к "ЭРА-ГЛОНАСС" действует с 2021 года, но была перенесена на несколько лет для комфортной адаптации бизнеса. Она вступила в силу с 1 января 2025 года. Норма направлена на поддержку отрасли и добросовестных лесопользователей, которые легально заготавливают древесину и позволяет выявить черные схемы незаконной заготовки и сбыта лесоматериалов. Кроме того, лесопожарная техника также подключается к "ЭРА-ГЛОНАСС", что позволит оперативнее направлять технику на тушение очагов лесных пожаров, добавили в АО "ГЛОНАСС".
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Международный турнир по ушу стартует в Вологде 19 февраля
Вчера, 14:40
 
Вологодская областьВологодская областьЭРА-ГЛОНАССТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала