https://ria.ru/20250213/gladkov-1999251972.html

Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке

Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке - РИА Новости, 13.02.2025

Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, один из жителей... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:43:00+03:00

2025-02-13T23:43:00+03:00

2025-02-13T23:43:00+03:00

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, один из жителей ежедневно "перерубает провода". Во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте" к Гладкову обратилась жительница с вопросом, почему не включили сирену во время украинского обстрела поселка Октябрьский в Белгородском районе. Губернатор рассказал, что в населенном пункте установлено шесть оконечных устройств, но только четыре в рабочем состоянии. Одно устройство, размещенное на больнице, требует ремонта из-за проблем с напряжением. "А вот на улице Октябрьская, в посёлке Октябрьском, есть проблема со стороны жителей. Каждый день какой-то нехороший человек берёт плоскогубцы и перерубает провода. Поэтому каждый день сотрудники МЧС поднимаются и восстанавливают", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что отсутствие сирены представляет угрозу для жизни людей, и призвал местных жителей обратить внимание на поведение нарушителя. "Поэтому я бы, конечно, на месте жителей, без обид, для человека, который перекусывает эти провода, собрался бы и встретил бы его вечерком, и поговорил бы с ним по-серьёзному в отношении его поведения и того, что дискомфорт для одного – это угроза жизни всей улицы", — отметил Гладков.

https://ria.ru/20250210/gladkov-1998488437.html

https://ria.ru/20250207/belgorod-1997931647.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия