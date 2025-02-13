Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/gladkov-1999251972.html
Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке
Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке - РИА Новости, 13.02.2025
Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, один из жителей... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:43:00+03:00
2025-02-13T23:43:00+03:00
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, один из жителей ежедневно "перерубает провода". Во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте" к Гладкову обратилась жительница с вопросом, почему не включили сирену во время украинского обстрела поселка Октябрьский в Белгородском районе. Губернатор рассказал, что в населенном пункте установлено шесть оконечных устройств, но только четыре в рабочем состоянии. Одно устройство, размещенное на больнице, требует ремонта из-за проблем с напряжением. "А вот на улице Октябрьская, в посёлке Октябрьском, есть проблема со стороны жителей. Каждый день какой-то нехороший человек берёт плоскогубцы и перерубает провода. Поэтому каждый день сотрудники МЧС поднимаются и восстанавливают", - сказал Гладков. Он подчеркнул, что отсутствие сирены представляет угрозу для жизни людей, и призвал местных жителей обратить внимание на поведение нарушителя. "Поэтому я бы, конечно, на месте жителей, без обид, для человека, который перекусывает эти провода, собрался бы и встретил бы его вечерком, и поговорил бы с ним по-серьёзному в отношении его поведения и того, что дискомфорт для одного – это угроза жизни всей улицы", — отметил Гладков.
https://ria.ru/20250210/gladkov-1998488437.html
https://ria.ru/20250207/belgorod-1997931647.html
белгородская область
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Белгородский губернатор объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке

Гладков объяснил отсутствие сирены в приграничном поселке актами вандализма

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил отсутствие сигнала сирены в приграничном поселке Октябрьском актами вандализма, один из жителей ежедневно "перерубает провода".
Во время вечернего эфира в соцсети "ВКонтакте" к Гладкову обратилась жительница с вопросом, почему не включили сирену во время украинского обстрела поселка Октябрьский в Белгородском районе. Губернатор рассказал, что в населенном пункте установлено шесть оконечных устройств, но только четыре в рабочем состоянии. Одно устройство, размещенное на больнице, требует ремонта из-за проблем с напряжением.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Гладков и Файзуллин обсудили модернизацию ЖКХ в Белгородской области
10 февраля, 19:15
"А вот на улице Октябрьская, в посёлке Октябрьском, есть проблема со стороны жителей. Каждый день какой-то нехороший человек берёт плоскогубцы и перерубает провода. Поэтому каждый день сотрудники МЧС поднимаются и восстанавливают", - сказал Гладков.
Он подчеркнул, что отсутствие сирены представляет угрозу для жизни людей, и призвал местных жителей обратить внимание на поведение нарушителя.
"Поэтому я бы, конечно, на месте жителей, без обид, для человека, который перекусывает эти провода, собрался бы и встретил бы его вечерком, и поговорил бы с ним по-серьёзному в отношении его поведения и того, что дискомфорт для одного – это угроза жизни всей улицы", — отметил Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Гладков сообщил о старте строительства белгородской больницы СМП
7 февраля, 12:30
 
Белгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала