https://ria.ru/20250213/germaniya-1999246633.html

Опрос показал, каков рейтинг оппозиционного блока ХДС/ХСС в Германии

Опрос показал, каков рейтинг оппозиционного блока ХДС/ХСС в Германии - РИА Новости, 13.02.2025

Опрос показал, каков рейтинг оппозиционного блока ХДС/ХСС в Германии

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) нарастил на 1 процентный пункт своё лидерство за десять дней до... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:37:00+03:00

2025-02-13T22:37:00+03:00

2025-02-13T22:37:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

сара вагенкнехт

хдс/хсс

ard

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) нарастил на 1 процентный пункт своё лидерство за десять дней до парламентских выборов в Германии, свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, проведенного для телеканала ARD. В настоящее время рейтинг ХДС/ХСС составляет 32%, что является рекордом с декабря 2024 года. На втором месте по-прежнему правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ): ее рейтинг остаётся на уровне 21%. Уровень поддержки социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольц продолжает снижаться: они потеряли еще 1 процентный пункт и могут рассчитывать лишь на 14% голосов. Такая же поддержка и у "Зелёных", но их рейтинг не меняется. Вперед рвётся партия "Левые": ещё недавно опросы предрекали им непопадание в парламент из-за уровня поддержки ниже 5%, а сейчас их рейтинг составляет 6%. А вот вышедшие из правившей коалиции свободные демократы (СвДП) по-прежнему имеют поддержку на уровне 4% и все так же рискуют не попасть в бундестаг. Рейтинг же "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) колеблется на отметке 4,5%. Опрос был проведён 10-12 февраля, в нём приняли участие 1579 человек. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пунктов. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.

https://ria.ru/20250211/koalitsiya-1998573380.html

https://ria.ru/20241110/germaniya-1982935336.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, ard