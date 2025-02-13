Опрос показал, каков рейтинг оппозиционного блока ХДС/ХСС в Германии
Опрос: ХДС/ХСС нарастил лидерство за 10 дней до парламентских выборов в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) нарастил на 1 процентный пункт своё лидерство за десять дней до парламентских выборов в Германии, свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, проведенного для телеканала ARD.
В настоящее время рейтинг ХДС/ХСС составляет 32%, что является рекордом с декабря 2024 года. На втором месте по-прежнему правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ): ее рейтинг остаётся на уровне 21%.
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Уровень поддержки социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольц продолжает снижаться: они потеряли еще 1 процентный пункт и могут рассчитывать лишь на 14% голосов. Такая же поддержка и у "Зелёных", но их рейтинг не меняется.
Вперед рвётся партия "Левые": ещё недавно опросы предрекали им непопадание в парламент из-за уровня поддержки ниже 5%, а сейчас их рейтинг составляет 6%.
А вот вышедшие из правившей коалиции свободные демократы (СвДП) по-прежнему имеют поддержку на уровне 4% и все так же рискуют не попасть в бундестаг. Рейтинг же "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) колеблется на отметке 4,5%.
Опрос был проведён 10-12 февраля, в нём приняли участие 1579 человек. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пунктов.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
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