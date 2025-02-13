https://ria.ru/20250213/germaniya-1999171522.html

В Германии призвали изменить миграционную политику после ситуации в Мюнхене

В Германии призвали изменить миграционную политику после ситуации в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2025

В Германии призвали изменить миграционную политику после ситуации в Мюнхене

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель призвала резко изменить миграционную политику страны РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:58:00+03:00

2025-02-13T16:58:00+03:00

2025-02-13T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель призвала резко изменить миграционную политику страны после наезда автомобиля на людей в Мюнхене. Ранее во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль Mini Cooper протаранил колонну протестующих в Мюнхене. Водитель был задержан, при этом, по предварительным оценкам, 28 человек пострадали в результате инцидента. Позднее стало известно, что задержанный - 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным журнала Spiegel, жил в Германии с декабря 2016 года, несмотря на то, что ему было отказано в предоставлении убежища. "Водителем-террористом в Мюнхене оказался известный полиции проситель убежища из Афганистана. Снова множество раненых, снова женщины и дети среди жертв. Мои глубочайшие соболезнования жертвам и их близким. Это должно продолжаться бесконечно? Нужен немедленный разворот в миграционной политике!" - написала Вайдель в социальной сети Х. В конце января бундестаг большинством голосов принял резолюцию фракции Христианско-демократического и Христианско-демократического союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики в стране. За внесенные в бундестаг инициативы проголосовали 348 депутатов, против - 345, причем среди голосовавших за инициативу были представители фракции АдГ. Последнее спровоцировало волну протестов против ХДС/ХСС и даже актов вандализма в отношении их офисов. Несмотря на это, через два дня в целом законопроект был поддержан блоком ХДС/ХСС, АдГ, "Свободной демократической партией" (СвДП) и "Союзом Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ). Тем не менее, законопроект был отклонен 350 голосами против при 338 за и пяти воздержавшихся. Одной из причин стало то, что некоторые депутаты от ХДС/ХСС и СвДП не стали голосовать в русле своих партий.

https://ria.ru/20250213/sholts-1999159800.html

https://ria.ru/20250213/myunkhen-1999141847.html

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