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Немецкий Commerzbank сократит 3,9 тысячи сотрудников - РИА Новости, 13.02.2025
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13:23 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/germaniya-1999089928.html
Немецкий Commerzbank сократит 3,9 тысячи сотрудников
Немецкий Commerzbank сократит 3,9 тысячи сотрудников - РИА Новости, 13.02.2025
Немецкий Commerzbank сократит 3,9 тысячи сотрудников
Немецкий банковский концерн Commerzbank намерен к 2028 году сократить 3,9 тысячи сотрудников, из них 3,3 тысячи работают в Германии, говорится в его... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:23:00+03:00
2025-02-13T13:23:00+03:00
экономика
германия
олаф шольц
commerzbank
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Немецкий банковский концерн Commerzbank намерен к 2028 году сократить 3,9 тысячи сотрудников, из них 3,3 тысячи работают в Германии, говорится в его пресс-релизе. "В общей сложности к 2028 году ожидается сокращение примерно 3900 рабочих мест с полной занятостью", - сообщается в пресс-релизе на сайте банка. Прежде всего сокращения затронут центральный офис во Франкфурте-на-Майне и сотрудников, занимающихся операциями в Германии (3,3 тысячи), сообщил банк. Несмотря на сокращение рабочих мест, общее количество сотрудников концерна, насчитывающее около 36 700 сотрудников по всему миру, должно остаться прежним, поскольку новые рабочие места будут созданы, в частности, в дочерней компании mBank и в офисах в других странах. Ранее итальянский банк Unicredit объявил, что увеличил свою эффективную долю в Commerzbank до 28%, что близко к порогу, за которым может последовать предложение о поглощении. В октябре агентство Рейтер сообщало о том, что правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком. По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку Uniсredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий. В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по данному вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными.
https://ria.ru/20250128/germanija-1995939691.html
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экономика, германия, олаф шольц, commerzbank , unicredit group, франкфурт-на-майне, италия
Экономика, Германия, Олаф Шольц, Commerzbank , UniCredit Group, Франкфурт-на-Майне, Италия
Немецкий Commerzbank сократит 3,9 тысячи сотрудников

Немецкий Commerzbank сократит 3,9 тысячи рабочих мест к 2028 году

© AP Photo / Michael ProbstШтаб-квартира Commerzbank, Германия
Штаб-квартира Commerzbank, Германия - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Michael Probst
Штаб-квартира Commerzbank, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Немецкий банковский концерн Commerzbank намерен к 2028 году сократить 3,9 тысячи сотрудников, из них 3,3 тысячи работают в Германии, говорится в его пресс-релизе.
"В общей сложности к 2028 году ожидается сокращение примерно 3900 рабочих мест с полной занятостью", - сообщается в пресс-релизе на сайте банка. Прежде всего сокращения затронут центральный офис во Франкфурте-на-Майне и сотрудников, занимающихся операциями в Германии (3,3 тысячи), сообщил банк.
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Несмотря на сокращение рабочих мест, общее количество сотрудников концерна, насчитывающее около 36 700 сотрудников по всему миру, должно остаться прежним, поскольку новые рабочие места будут созданы, в частности, в дочерней компании mBank и в офисах в других странах.
Ранее итальянский банк Unicredit объявил, что увеличил свою эффективную долю в Commerzbank до 28%, что близко к порогу, за которым может последовать предложение о поглощении.
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В октябре агентство Рейтер сообщало о том, что правительство Германии ищет способы затормозить потенциальное поглощение Commerzbank итальянским банком. По словам источников агентства, объединение банков представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности, поскольку Uniсredit владеет итальянскими государственными облигациями на десятки миллиардов евро. Агентство пояснило, что Германия таким образом может оказаться зависимой от Италии, чей долг превосходит немецкий.
В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц выступил с резкой критикой приобретения итальянским банком 21% акций немецкого Commerzbank. На пресс-конференции канцлер высказался, о том, что недружественные атаки, враждебные поглощения - это нехорошо для банков. Также он пояснил, что правительство Германии заняло четкую позицию по данному вопросу и даёт понять, что не считает эти действия уместными.
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