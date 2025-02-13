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Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США - РИА Новости, 13.02.2025
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05:52 13.02.2025 (обновлено: 10:22 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/gensek-1998999097.html
Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США
Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США - РИА Новости, 13.02.2025
Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США
Отношения США и России важны с точки зрения ситуации на Украине, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:52:00+03:00
2025-02-13T10:22:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
есимаса хаяси
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ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Отношения США и России важны с точки зрения ситуации на Украине, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.Хаяси заявил, что ему известно о состоявшемся накануне телефонном разговоре президентов двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа."Стороны договорились о взаимных визитах и о начале переговоров по Украине",— сказал Хаяси.При этом он воздержался давать оценку от имени правительства Японии переговорам третьих стран. При этом он отметил, что "отношения США и России являются крайне важными" в контексте конфликта на Украине."Мы будем внимательно следить за их развитием", — добавил генсек. Вместе с тем Хаяси повторил постоянный тезис политиков в Токио о том, что Япония, следя за дискуссиями для достижения мира на Украине, будет действовать в согласии со странами G7.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html
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в мире, сша, россия, украина, есимаса хаяси, g7, япония
В мире, США, Россия, Украина, Есимаса Хаяси, G7, Япония
Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США

Хаяси: отношения США и России важны с точки зрения ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкЁсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Ёсимаса Хаяси. Архивное фото
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ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Отношения США и России важны с точки зрения ситуации на Украине, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
Хаяси заявил, что ему известно о состоявшемся накануне телефонном разговоре президентов двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа.
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"Стороны договорились о взаимных визитах и о начале переговоров по Украине",— сказал Хаяси.
При этом он воздержался давать оценку от имени правительства Японии переговорам третьих стран. При этом он отметил, что "отношения США и России являются крайне важными" в контексте конфликта на Украине.
«
"Мы будем внимательно следить за их развитием", — добавил генсек.
Вместе с тем Хаяси повторил постоянный тезис политиков в Токио о том, что Япония, следя за дискуссиями для достижения мира на Украине, будет действовать в согласии со странами G7.
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