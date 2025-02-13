https://ria.ru/20250213/gensek-1998999097.html

Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США

Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США - РИА Новости, 13.02.2025

Генсек правительства Японии заявил о важности отношений России и США

Отношения США и России важны с точки зрения ситуации на Украине, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:52:00+03:00

2025-02-13T05:52:00+03:00

2025-02-13T10:22:00+03:00

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ТОКИО, 13 фев — РИА Новости. Отношения США и России важны с точки зрения ситуации на Украине, сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.Хаяси заявил, что ему известно о состоявшемся накануне телефонном разговоре президентов двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа."Стороны договорились о взаимных визитах и о начале переговоров по Украине",— сказал Хаяси.При этом он воздержался давать оценку от имени правительства Японии переговорам третьих стран. При этом он отметил, что "отношения США и России являются крайне важными" в контексте конфликта на Украине."Мы будем внимательно следить за их развитием", — добавил генсек. Вместе с тем Хаяси повторил постоянный тезис политиков в Токио о том, что Япония, следя за дискуссиями для достижения мира на Украине, будет действовать в согласии со странами G7.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина, есимаса хаяси, g7, япония