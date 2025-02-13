Российский МИД осудил запрет реэкспорта СПГ через ЕС
Студенников: Россия найдет другие пути поставок СПГ после запрета на реэкспорт
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия будет использовать другие маршруты поставок сжиженного природного газа (СПГ) после вступления в силу запрета на его реэкспорт через территорию Евросоюза, у российского газа нет дефицита покупателей, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
ЕС в июне 2024 года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье.
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"Внушительные объемы российского газа реэкспортируются через европейские порты за пределы ЕС, в первую очередь, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, через терминал Зебрюгге в Бельгии большая часть российского СПГ до сих пор реэкспортировалась в азиатские государства в рамках соглашения с бельгийской газотранспортной компанией "Флюксис". Будем использовать другие маршруты. Дефицита в партнерах, готовых покупать наш СПГ, мы не испытываем", - сказал Студенников агентству.
Он подчеркнул, что энергетические рынки подвижны и регулируются правилом спроса и предложения.
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"Будем действовать исходя из своих контрактных обязательств и с учетом конкретных решений участников энергетического рынка. Для нас очевидно, что данное решение носит сугубо политический характер и слабо стыкуется с интересами обеспечения энергетической безопасности европейских государств, для ряда которых доля российского СПГ в энергобалансе по-прежнему занимает значимое место", - отметил Студенников.
По его словам, отказ от энергетического сотрудничества с Россией "в угоду политической конъюнктуре и под давлением США уже крайне негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения Евросоюза".
"Причем признаков выправления этой тенденции не просматривается. Выпавшие объемы трубопроводного российского газа европейцы вынуждены замещать более дорогим американским СПГ", - заключил он.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
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