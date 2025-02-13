https://ria.ru/20250213/gaz-1998934158.html

"До 1 апреля". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться

"До 1 апреля". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться - РИА Новости, 13.02.2025

"До 1 апреля". Тревожный прогноз Путина начинает сбываться

ЕС грозит новая волна энергетического кризиса. Из-за прекращения транзита российского газа цены на голубое топливо обновили двухлетний максимум. Собственной... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:02:00+03:00

экономика

европа

словакия

киев

евросоюз

еврокомиссия

турецкий поток

газпром

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС грозит новая волна энергетического кризиса. Из-за прекращения транзита российского газа цены на голубое топливо обновили двухлетний максимум. Собственной генерации не хватает, а запасы в подземных хранилищах стремительно тают. К чему это приведет — в материале РИА Новости.На это не рассчитывалиНеделя началась с рекорда: по данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе превысили 620 долларов за тысячу кубометров — впервые с 8 февраля 2023-го. Для сравнения: в прошлому году в среднем было 386,5.Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 мск понедельника у отметки в 618 долларов (плюс 3,4% от расчетной цены предыдущего торгового дня — 597,7). В среду котировки стартовали с 627, однако в течение дня проседали ниже 590.Для европейского газового рынка характерны серьезные колебания, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Однако тренд на повышение возник, когда истек договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Несмотря на уговоры союзников, Киев отказался продлевать соглашение даже при передаче прав на топливо странам ЕС еще на российской границе.В результате "Газпром" с 8:00 мск 1 января прекратил прокачку, и Европа лишилась порядка 15 миллиардов кубометров топлива, то есть 4,5% от общего потребления. "Цифры на первый взгляд небольшие, но этот объем был значим для ЕС. Добавили проблем холодная погода и недостаточная ветрогенерация. В итоге приходится наращивать темпы отбора из подземных газовых хранилищ", — отмечает Пикин.По каплеЗа последние три месяца ЕС израсходовал 50,4 миллиарда кубометров — это больше, чем закачали за семь предыдущих (41,2).Ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает, что запасы сократились более чем на 50%. По состоянию на газовые сутки 6 февраля (завершились утром 7-го) хранилища заполнены на 49,99%. Это на 18,2 процентного пункта меньше, чем было год назад. В натуральном выражении в хранилищах сейчас порядка 55,7 миллиарда кубометров — в тот же день в 2024-м было почти на 20 миллиардов больше. И ускоренная откачка продолжается.По прогнозам экспертов Института энергетики и финансов, февраль-март в зависимости от погоды "съест" еще 12-20 миллиардов. И к 1 апреля останется 34-42%. В 2024-м был 61%.Пикин, соглашаясь с такими оценками, добавляет: "Самое интересное начнется летом, так как с конца весны европейцам придется заполнять хранилища до регламентированных 90%. Тогда мы можем увидеть цены и повыше".Вспомнили всеЕврокомиссия понимает риски и рассматривает вариант временного потолка цен на газ в рамках обсуждения документа о политике "чистой промышленности", который представят в марте, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Речь идет в том числе о поддержке тяжелой промышленности, "поскольку предприятия сталкиваются с многочисленными проблемами, включая агрессивные торговые меры президента США Дональда Трампа и амбициозный переход ЕС к зеленой экономике", говорится в публикации.Ассоциация европейских энергетических бирж Europex и лоббистская группа финансовых рынков AFME отреагировали на подобные инициативы крайне негативно и обратились к председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен. "Мы считаем это угрозой стабильности рынков и безопасности поставок по всему континенту", — цитирует официальное письмо Financial Times.Участники рынка хотя и с неохотой, но вспоминают предупреждение Владимира Путина почти трехлетней давности: попытки ограничить Россию в энергетической сфере приведут Европу к самым неприятным последствиям."Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост", — сказал он тогда.Обходной путьТем временем Словакия добилась возобновления российских поставок, отмечает издание Dennik N со ссылкой на главу словацкой SPP Войтеха Ференца. С 1 февраля "Газпром" действует через "Турецкий поток". Контракт заключили до 2034-го, а с апреля закупки увеличатся вдвое."Все получилось при содействии российской и турецкой сторон, за это их нужно поблагодарить", — подчеркнул премьер-министр Роберт Фицо.Зато к Киеву у него большие претензии. "У Словакии есть моральное право остановить поставки газа на Украину", — цитирует Фицо Bloomberg. Сейчас туда качают через словацкую границу по 7,5 миллиона кубометров в день.

https://ria.ru/20250121/neft-1994261885.html

https://ria.ru/20250211/sanktsii-1998480894.html

https://ria.ru/20250110/gaz-1992999165.html

европа

словакия

киев

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экономика, европа, словакия, киев, евросоюз, еврокомиссия, турецкий поток, газпром