https://ria.ru/20250213/fsb-1999058208.html

ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове

ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове - РИА Новости, 13.02.2025

ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове

Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:46:00+03:00

2025-02-13T11:46:00+03:00

2025-02-13T12:38:00+03:00

псков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

россия

центральная азия

псковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что злоумышленники по заданию зарубежного эмиссара планировали взорвать вокзал, для чего провели разведку местности, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее собирать. После теракта они рассчитывали сбежать в одну из стран Ближнего Востока.При задержании исламисты оказали вооруженное сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали их ответным огнем.Во время обысков по месту жительства радикалов силовики обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства.Cледственный отдел псковского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению преступления и о теракте.

https://ria.ru/20250211/domodedovo-1998571920.html

https://ria.ru/20250207/fsb-1997881878.html

псков

россия

центральная азия

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, центральная азия, псковская область