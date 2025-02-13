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ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове - РИА Новости, 13.02.2025
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11:46 13.02.2025 (обновлено: 12:38 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/fsb-1999058208.html
ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове
ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове - РИА Новости, 13.02.2025
ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове
Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, сообщил Центр общественных... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:46:00+03:00
2025-02-13T12:38:00+03:00
псков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
центральная азия
псковская область
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что злоумышленники по заданию зарубежного эмиссара планировали взорвать вокзал, для чего провели разведку местности, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее собирать. После теракта они рассчитывали сбежать в одну из стран Ближнего Востока.При задержании исламисты оказали вооруженное сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали их ответным огнем.Во время обысков по месту жительства радикалов силовики обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства.Cледственный отдел псковского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению преступления и о теракте.
https://ria.ru/20250211/domodedovo-1998571920.html
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псков
россия
центральная азия
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псков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, центральная азия, псковская область
Псков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Центральная Азия, Псковская область
ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове

ФСБ предотвратила теракт исламистов на вокзале в Пскове

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты из одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ России в Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении объекта транспортной инфраструктуры региона", — говорится в релизе.
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В ведомстве уточнили, что злоумышленники по заданию зарубежного эмиссара планировали взорвать вокзал, для чего провели разведку местности, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее собирать. После теракта они рассчитывали сбежать в одну из стран Ближнего Востока.
При задержании исламисты оказали вооруженное сопротивление, сотрудники ФСБ нейтрализовали их ответным огнем.
Во время обысков по месту жительства радикалов силовики обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства.
Cледственный отдел псковского управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению преступления и о теракте.
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ПсковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияЦентральная АзияПсковская область
 
 
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