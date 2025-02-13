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ФСБ рассказала, как в 1941 году советские чекисты начали путь к Победе - РИА Новости, 13.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:32 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/fsb-1998980517.html
ФСБ рассказала, как в 1941 году советские чекисты начали путь к Победе
ФСБ рассказала, как в 1941 году советские чекисты начали путь к Победе - РИА Новости, 13.02.2025
ФСБ рассказала, как в 1941 году советские чекисты начали путь к Победе
ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как органы государственной безопасности СССР вместе со всей страной летом 1941 года начали... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T00:32:00+03:00
2025-02-13T00:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
москва
московская область (подмосковье)
иосиф сталин (джугашвили)
лаврентий берия
феликс дзержинский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как органы государственной безопасности СССР вместе со всей страной летом 1941 года начали путь к последующей победе в Великой Отечественной войне. С первых дней войны советские спецслужбы приняли активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Круг задач, возложенных на органы госбезопасности и внутренних дел СССР был обширен: защита важных государственных и промышленных объектов, охрана высших должностных лиц страны, нейтрализация подрывной работы противника в советском тылу, организация вооруженного сопротивления и разведывательно-диверсионной работы в тылу противника и многое другое, отметили в ФСБ. Сейчас опубликованы цифровые копии документов из фондов Центрального архива ФСБ и архива Управления ФСБ по Москве и Московской области. В 9 часов 10 минут 22 июня 1941 года народный комиссар государственной безопасности СССР Всеволод Меркулов разослал наркомам госбезопасности союзных и автономных республик, начальникам краевых и областных управлений НКГБ директиву № 127, нацеливавшую органы госбезопасности на проведение срочных мероприятий "в связи с начавшимися военными действиями Германии". В другой директиве Меркулова от 1 июля 1941 года подчеркивалось: "В случае вынужденного отхода частей Красной Армии работники органов НКГБ обязаны до последней минуты оставаться на своих боевых постах в городах и селах, борясь с врагом всеми возможными способами до последней капли крови. Эвакуироваться можно только с последними частями Красной Армии". При этом сотрудники наркомата внутренних дел (НКВД) СССР контролировали состояние охраны объектов, соблюдение светомаскировки на важнейших предприятиях Москвы. Двадцать шестого июня 1941 года, когда у противника появилась возможность начать бомбардировки столицы, комендант Московского Кремля генерал-майор Николай Спиридонов направил свои соображения по маскировке Кремля и центральных районов столицы заместителю председателя Совета народных комиссаров (СНК) СССР, наркому внутренних дел, генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии. Тот 21 августа 1941-го направил Иосифу Сталину докладную записку об организации участков охраны важнейших предприятий Москвы: "Во исполнение Ваших указаний, в целях пресечения возможности вражеским элементам подавать световые сигналы самолетам противника, НКВД СССР отобрал 11 важнейших предприятий по городу Москве и на прилегающей к этим предприятиям территории ввел особый режим". На документе Сталин написал резолюцию: "Хорошо бы добавить электростанции". Тяжелая обстановка на фронтах, сложившаяся к началу осени 1941-го, потребовала от советских спецслужб принятия экстренных мер на случай, если придется оставить столицу СССР. Чекисты выработали комплекс мероприятий по оставлению в городе разведывательно-диверсионных групп, минированию крупных объектов, имевших стратегическое значение и другого. В июле 1941 года выдающемуся чекисту, старшему майору госбезопасности Павлу Судоплатову было поручено руководство Особой группы при наркоме внутренних дел для развертывания разведывательно-диверсионной работы против гитлеровских оккупантов (впоследствии легендарное 4-е Управление НКВД–НКГБ СССР). Было создано московское подполье, в которое вошли 20 независимых групп, руководимых опытными агентами. Кроме того, формировались небольшие автономные группы для подпольной работы из числа сотрудников НКВД и патриотов, добровольно изъявивших готовность выполнять опасные задания в тылу противника. Члены подполья были снабжены необходимыми для легализации документами, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, радиостанциями и др. Особая группа при наркоме НКВД в Москве располагала 59 складами с оружием, зажигательными и взрывчатыми веществами. Двенадцатого сентября 1941 года начальник сектора Особой группы при НКВД старший лейтенант госбезопасности Зоя Рыбкина (после войны ставшая широко известной как детская писательница Зоя Воскресенская) направила Судоплатову рапорт. В документе Рыбкина просила санкцию на закладку боеприпасов в Измайловском парке - 20 револьверов и 480 патронов к ним, 200 литров бензина, 10 литров серной кислоты, 250 килограммов толовых шашек в 10 ящиках, к ним детонаторы, бикфордов шнур и детонирующий шнур. "Ответственный за производство закладок – "Иван", сообщала Рыбкина. "Иваном" был оперативный псевдоним старого чекиста Николая Андреевича Жиделева, одного из первых соратников организаторов отечественных органов госбезопасности Феликса Дзержинского. При наркомате внутренних дел СССР был организован штаб охраны Московской зоны обороны, в его подчинении находились и истребительные батальоны, действовавшие в тесном взаимодействии с Управлением НКВД СССР по Москве и Московской области. В справке о служебно-боевой деятельности Балашихинского, Мытищинского, Серпуховского батальонов и Истребительной группы мотострелкового полка от 12 марта 1942 года, в частности, говорилось: "Серпуховский истребительный батальон организован 7 июля 1941 года в составе 200 человек, а к 25 августа преобразован в боевую единицу в составе 3-х рот с общим числом бойцов 415 человек… С 20 октября 1941 г. была организована систематическая разведка о продвижении противника и его группировках. 5/XII группа бойцов под командованием лейтенанта Матвеева, производя разведку Тульского шоссе по маршруту деревня Кострова–Николо–Викунь обнаружила до полка пехоты противника и 50 танков, направлявшихся к городу Серпухову. Эти данные были переданы штабу 49-й армии, который принятыми мерами предотвратил прорыв, задержал противника и 8/XII разбила и отбросила противника".
https://ria.ru/20241206/fsb-1987646036.html
https://ria.ru/20240807/fsb-1964572297.html
https://ria.ru/20240807/fsb-1964573303.html
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ссср, москва, московская область (подмосковье), иосиф сталин (джугашвили), лаврентий берия, феликс дзержинский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Москва, Московская область (Подмосковье), Иосиф Сталин (Джугашвили), Лаврентий Берия, Феликс Дзержинский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
ФСБ рассказала, как в 1941 году советские чекисты начали путь к Победе

ФСБ рассказала, как в 1941 году чекисты вместе со страной начали путь к Победе

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкСоветские войска на улицах Будапешта
Советские войска на улицах Будапешта - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Советские войска на улицах Будапешта. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как органы государственной безопасности СССР вместе со всей страной летом 1941 года начали путь к последующей победе в Великой Отечественной войне.
С первых дней войны советские спецслужбы приняли активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Круг задач, возложенных на органы госбезопасности и внутренних дел СССР был обширен: защита важных государственных и промышленных объектов, охрана высших должностных лиц страны, нейтрализация подрывной работы противника в советском тылу, организация вооруженного сопротивления и разведывательно-диверсионной работы в тылу противника и многое другое, отметили в ФСБ.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Брянское направление. Автоматчики ведут бой за населенный пункт - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
ФСБ рассказала, как гитлеровский спецназ убивал советских детей
6 декабря 2024, 07:15
Сейчас опубликованы цифровые копии документов из фондов Центрального архива ФСБ и архива Управления ФСБ по Москве и Московской области.
В 9 часов 10 минут 22 июня 1941 года народный комиссар государственной безопасности СССР Всеволод Меркулов разослал наркомам госбезопасности союзных и автономных республик, начальникам краевых и областных управлений НКГБ директиву № 127, нацеливавшую органы госбезопасности на проведение срочных мероприятий "в связи с начавшимися военными действиями Германии". В другой директиве Меркулова от 1 июля 1941 года подчеркивалось: "В случае вынужденного отхода частей Красной Армии работники органов НКГБ обязаны до последней минуты оставаться на своих боевых постах в городах и селах, борясь с врагом всеми возможными способами до последней капли крови. Эвакуироваться можно только с последними частями Красной Армии".
При этом сотрудники наркомата внутренних дел (НКВД) СССР контролировали состояние охраны объектов, соблюдение светомаскировки на важнейших предприятиях Москвы.
Немецкий экспериментальный ядерный реактор в Хайгерлохе. Апрель 1945 года - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
ФСБ обнародовала документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии
7 августа 2024, 10:06
Двадцать шестого июня 1941 года, когда у противника появилась возможность начать бомбардировки столицы, комендант Московского Кремля генерал-майор Николай Спиридонов направил свои соображения по маскировке Кремля и центральных районов столицы заместителю председателя Совета народных комиссаров (СНК) СССР, наркому внутренних дел, генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии. Тот 21 августа 1941-го направил Иосифу Сталину докладную записку об организации участков охраны важнейших предприятий Москвы: "Во исполнение Ваших указаний, в целях пресечения возможности вражеским элементам подавать световые сигналы самолетам противника, НКВД СССР отобрал 11 важнейших предприятий по городу Москве и на прилегающей к этим предприятиям территории ввел особый режим". На документе Сталин написал резолюцию: "Хорошо бы добавить электростанции".
Тяжелая обстановка на фронтах, сложившаяся к началу осени 1941-го, потребовала от советских спецслужб принятия экстренных мер на случай, если придется оставить столицу СССР. Чекисты выработали комплекс мероприятий по оставлению в городе разведывательно-диверсионных групп, минированию крупных объектов, имевших стратегическое значение и другого.
В июле 1941 года выдающемуся чекисту, старшему майору госбезопасности Павлу Судоплатову было поручено руководство Особой группы при наркоме внутренних дел для развертывания разведывательно-диверсионной работы против гитлеровских оккупантов (впоследствии легендарное 4-е Управление НКВД–НКГБ СССР). Было создано московское подполье, в которое вошли 20 независимых групп, руководимых опытными агентами. Кроме того, формировались небольшие автономные группы для подпольной работы из числа сотрудников НКВД и патриотов, добровольно изъявивших готовность выполнять опасные задания в тылу противника.
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР
7 августа 2024, 10:10
Члены подполья были снабжены необходимыми для легализации документами, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, радиостанциями и др. Особая группа при наркоме НКВД в Москве располагала 59 складами с оружием, зажигательными и взрывчатыми веществами.
Двенадцатого сентября 1941 года начальник сектора Особой группы при НКВД старший лейтенант госбезопасности Зоя Рыбкина (после войны ставшая широко известной как детская писательница Зоя Воскресенская) направила Судоплатову рапорт. В документе Рыбкина просила санкцию на закладку боеприпасов в Измайловском парке - 20 револьверов и 480 патронов к ним, 200 литров бензина, 10 литров серной кислоты, 250 килограммов толовых шашек в 10 ящиках, к ним детонаторы, бикфордов шнур и детонирующий шнур. "Ответственный за производство закладок – "Иван", сообщала Рыбкина. "Иваном" был оперативный псевдоним старого чекиста Николая Андреевича Жиделева, одного из первых соратников организаторов отечественных органов госбезопасности Феликса Дзержинского.
При наркомате внутренних дел СССР был организован штаб охраны Московской зоны обороны, в его подчинении находились и истребительные батальоны, действовавшие в тесном взаимодействии с Управлением НКВД СССР по Москве и Московской области.
В справке о служебно-боевой деятельности Балашихинского, Мытищинского, Серпуховского батальонов и Истребительной группы мотострелкового полка от 12 марта 1942 года, в частности, говорилось: "Серпуховский истребительный батальон организован 7 июля 1941 года в составе 200 человек, а к 25 августа преобразован в боевую единицу в составе 3-х рот с общим числом бойцов 415 человек… С 20 октября 1941 г. была организована систематическая разведка о продвижении противника и его группировках. 5/XII группа бойцов под командованием лейтенанта Матвеева, производя разведку Тульского шоссе по маршруту деревня Кострова–Николо–Викунь обнаружила до полка пехоты противника и 50 танков, направлявшихся к городу Серпухову. Эти данные были переданы штабу 49-й армии, который принятыми мерами предотвратил прорыв, задержал противника и 8/XII разбила и отбросила противника".
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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