https://ria.ru/20250213/fastfud-1999064585.html

Опрос показал, сколько россиян никогда не употребляли фастфуд

Опрос показал, сколько россиян никогда не употребляли фастфуд - РИА Новости, 13.02.2025

Опрос показал, сколько россиян никогда не употребляли фастфуд

Более 40% россиян никогда не употребляли фастфуд, еще 41% опрошенных покупает такую еду редко, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:07:00+03:00

2025-02-13T12:07:00+03:00

2025-02-13T12:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Более 40% россиян никогда не употребляли фастфуд, еще 41% опрошенных покупает такую еду редко, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Сорок два процента респондентов заявили, что никогда не употребляют такую пищу (фастфуд - ред.), почти столько же (41%) - редко, только когда сильно хочется. Ежедневно к быстрой еде прибегают лишь 3% опрошенных, несколько раз в неделю - 4%, а несколько раз в месяц - каждый десятый (10%)", - говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что для 54% опрошенных основной причиной, по которой они выбирают еду быстрого приготовления, становится желание "побаловать свои вкусовые рецепторы", для 23% - это способ сэкономить время на перекусе, 13% просто любят его вкус, 6% выбирают фастфуд только из-за цены, а 4% таким образом "заедают" стресс. "Большинство предпочитает покупать фастфуд в российских сетях быстрого питания (41%), тогда как оставшиеся зарубежные бренды выбирают 14%. Несетевые заведения и ларьки без бренда пользуются меньшей популярностью - 6% и 7% соответственно, при этом 32% участников опроса не имеют четких предпочтений и готовы покупать фастфуд в любом месте", - отметили аналитики. В исследовании уточняется, что среди любимых фастфуд-блюд у опрошенных россиян лидируют гамбургеры, чизбургеры и бутерброды (24%). Шаурма занимает второе место с 15%, а чебуреки, беляши и пирожки - третье (14%). Пиццу предпочитают 12% опрошенных, куриные ножки и крылья - 11%, а роллы или суши - 10%. Картошка и блины набрали по 7%. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля, охват составил 39 068 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин. Медиахолдинг процент погрешности не приводил.

https://ria.ru/20241031/dengi-1981028467.html

https://ria.ru/20240813/dietolog-1965830133.html

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общество