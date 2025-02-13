https://ria.ru/20250213/evrosoyuz-1998996527.html

В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей

В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей - РИА Новости, 13.02.2025

В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей

Всего пять государств Европы смогли по итогам прошлого года нарастить выпуск легковых автомобилей, при этом в половине раскрывающих такую информацию стран... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:12:00+03:00

2025-02-13T05:12:00+03:00

2025-02-13T05:13:00+03:00

экономика

авто

чехия

европа

германия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Всего пять государств Европы смогли по итогам прошлого года нарастить выпуск легковых автомобилей, при этом в половине раскрывающих такую информацию стран производство опустилось до многолетних минимумов, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Самыми крупными производителями легковых авто в Европе в прошлом году стали Германия (4,19 миллиона машин), Испания (1,84 миллиона) и Чехия (1,27 миллиона). В число стран, показавших в 2024 году положительную динамику по выпуску, вошли всего две европейские "автомобильные державы" - Германия и Чехия. Причем, рост у крупнейшей европейской экономики оказался по сравнению с ее объемами выпуска довольно скромным, из-за чего производство осталось примерно на уровне предшествующего года: конвейер немецких автоконцернов покинуло всего на 28 тысяч новых машин больше. Чехия нарастила выпуск на 46 тысяч авто. Также в плюсе оказались Румыния (выпуск вырос на 60 тысяч машин - до 251 тысячи), Швеция (рост на 41 тысячу - до 263 тысяч) и Польша (рост на 29 тысяч - до 287 тысяч). В большинстве стран выпуск легкового транспорта снизился, причем во многих государствах - до многолетних минимумов. Самым сильным снижение в абсолютном выражении было в Словакии - сразу на 201 тысячу машин, до 739 тысяч, а в Италии произведено было на 165 тысяч авто меньше (342 тысячи). Обе страны зафиксировали минимум по производству с 2015 года. Тройку "антилидеров" замыкает Великобритания со снижением на 117 тысяч единиц - до 780 тысяч. Также минимальным с 2015 года производство оказалось в Венгрии (снижение на 59 тысяч машин - до 369 тысяч), Словении (на 15 тысяч - до 60 тысяч), Финляндия (на 9 тысяч - до 21 тысячи). А с 2017 года - в Португалии (на 12 тысяч - до 181 тысячи) и Австрии (на 5 тысяч - до 72 тысяч). Во Франции выпуск стал самым скромным с 2021 года (минус 26 тысяч легковушек - до 872 тысяч). Среди других стран, зафиксировавших снижение, оказались Бельгия (на 13 тысяч - до 255 тысяч) и Испания (на 11 тысяч - до 1,84 миллиона). Для сравнения, в России выпуск легковых автомобилей по итогам 2024 года увеличился на 39,2% и составил 756 тысяч машин.

https://ria.ru/20250212/evrosoyuz-1998849996.html

https://ria.ru/20240807/avtomobili-1964563061.html

чехия

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, чехия, европа, германия