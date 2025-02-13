Рейтинг@Mail.ru
В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 13.02.2025 (обновлено: 05:13 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/evrosoyuz-1998996527.html
В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей
В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей - РИА Новости, 13.02.2025
В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей
Всего пять государств Европы смогли по итогам прошлого года нарастить выпуск легковых автомобилей, при этом в половине раскрывающих такую информацию стран... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:12:00+03:00
2025-02-13T05:13:00+03:00
экономика
авто
чехия
европа
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822310995_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_0df9069f2e0f324da21e47278cc8aee3.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Всего пять государств Европы смогли по итогам прошлого года нарастить выпуск легковых автомобилей, при этом в половине раскрывающих такую информацию стран производство опустилось до многолетних минимумов, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Самыми крупными производителями легковых авто в Европе в прошлом году стали Германия (4,19 миллиона машин), Испания (1,84 миллиона) и Чехия (1,27 миллиона). В число стран, показавших в 2024 году положительную динамику по выпуску, вошли всего две европейские "автомобильные державы" - Германия и Чехия. Причем, рост у крупнейшей европейской экономики оказался по сравнению с ее объемами выпуска довольно скромным, из-за чего производство осталось примерно на уровне предшествующего года: конвейер немецких автоконцернов покинуло всего на 28 тысяч новых машин больше. Чехия нарастила выпуск на 46 тысяч авто. Также в плюсе оказались Румыния (выпуск вырос на 60 тысяч машин - до 251 тысячи), Швеция (рост на 41 тысячу - до 263 тысяч) и Польша (рост на 29 тысяч - до 287 тысяч). В большинстве стран выпуск легкового транспорта снизился, причем во многих государствах - до многолетних минимумов. Самым сильным снижение в абсолютном выражении было в Словакии - сразу на 201 тысячу машин, до 739 тысяч, а в Италии произведено было на 165 тысяч авто меньше (342 тысячи). Обе страны зафиксировали минимум по производству с 2015 года. Тройку "антилидеров" замыкает Великобритания со снижением на 117 тысяч единиц - до 780 тысяч. Также минимальным с 2015 года производство оказалось в Венгрии (снижение на 59 тысяч машин - до 369 тысяч), Словении (на 15 тысяч - до 60 тысяч), Финляндия (на 9 тысяч - до 21 тысячи). А с 2017 года - в Португалии (на 12 тысяч - до 181 тысячи) и Австрии (на 5 тысяч - до 72 тысяч). Во Франции выпуск стал самым скромным с 2021 года (минус 26 тысяч легковушек - до 872 тысяч). Среди других стран, зафиксировавших снижение, оказались Бельгия (на 13 тысяч - до 255 тысяч) и Испания (на 11 тысяч - до 1,84 миллиона). Для сравнения, в России выпуск легковых автомобилей по итогам 2024 года увеличился на 39,2% и составил 756 тысяч машин.
https://ria.ru/20250212/evrosoyuz-1998849996.html
https://ria.ru/20240807/avtomobili-1964563061.html
чехия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822310995_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b471d2ab761ed65ab57cf3d95a4dd401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, чехия, европа, германия
Экономика, Авто, Чехия, Европа, Германия
В половине стран Европы упало производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в половине стран Европы упало до минимумов

© AP Photo / Erik SchelzigСборка автомобилей
Сборка автомобилей - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Erik Schelzig
Сборка автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Всего пять государств Европы смогли по итогам прошлого года нарастить выпуск легковых автомобилей, при этом в половине раскрывающих такую информацию стран производство опустилось до многолетних минимумов, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Самыми крупными производителями легковых авто в Европе в прошлом году стали Германия (4,19 миллиона машин), Испания (1,84 миллиона) и Чехия (1,27 миллиона).
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
ЕС необходима новая экономическая политика, заявил Орбан
Вчера, 13:58
В число стран, показавших в 2024 году положительную динамику по выпуску, вошли всего две европейские "автомобильные державы" - Германия и Чехия. Причем, рост у крупнейшей европейской экономики оказался по сравнению с ее объемами выпуска довольно скромным, из-за чего производство осталось примерно на уровне предшествующего года: конвейер немецких автоконцернов покинуло всего на 28 тысяч новых машин больше. Чехия нарастила выпуск на 46 тысяч авто.
Также в плюсе оказались Румыния (выпуск вырос на 60 тысяч машин - до 251 тысячи), Швеция (рост на 41 тысячу - до 263 тысяч) и Польша (рост на 29 тысяч - до 287 тысяч).
В большинстве стран выпуск легкового транспорта снизился, причем во многих государствах - до многолетних минимумов. Самым сильным снижение в абсолютном выражении было в Словакии - сразу на 201 тысячу машин, до 739 тысяч, а в Италии произведено было на 165 тысяч авто меньше (342 тысячи). Обе страны зафиксировали минимум по производству с 2015 года. Тройку "антилидеров" замыкает Великобритания со снижением на 117 тысяч единиц - до 780 тысяч.
Также минимальным с 2015 года производство оказалось в Венгрии (снижение на 59 тысяч машин - до 369 тысяч), Словении (на 15 тысяч - до 60 тысяч), Финляндия (на 9 тысяч - до 21 тысячи). А с 2017 года - в Португалии (на 12 тысяч - до 181 тысячи) и Австрии (на 5 тысяч - до 72 тысяч). Во Франции выпуск стал самым скромным с 2021 года (минус 26 тысяч легковушек - до 872 тысяч). Среди других стран, зафиксировавших снижение, оказались Бельгия (на 13 тысяч - до 255 тысяч) и Испания (на 11 тысяч - до 1,84 миллиона).
Для сравнения, в России выпуск легковых автомобилей по итогам 2024 года увеличился на 39,2% и составил 756 тысяч машин.
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Стало известно, продажи каких автомобилей возросли в России
7 августа 2024, 09:09
 
ЭкономикаАвтоЧехияЕвропаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала