https://ria.ru/20250213/evrosoyuz-1998996012.html
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ
В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:03:00+03:00
2025-02-13T05:03:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в украинском конфликте, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "У России значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование в темпах, превышающих потребности армии на линии фронта на Украине", - передает агентство. Как отмечается в публикации агентства, в то же время члены ЕС спорят о том, следует ли им ограничить закупки оружия и боеприпасов европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставлять некоторые вооружения в течение многих лет, вместо того, чтобы работать с британцами и американцами в этом вопросе. А другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию, добавляет агентство.
https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, европа, евросоюз, безопасность
Технологии, Россия, Европа, Евросоюз, Безопасность
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ
Блумберг: в ЕС признали преимущество российской армии в живой силе