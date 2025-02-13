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В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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05:03 13.02.2025 (обновлено: 05:06 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/evrosoyuz-1998996012.html
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ
В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:03:00+03:00
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технологии
россия
европа
евросоюз
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в украинском конфликте, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "У России значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование в темпах, превышающих потребности армии на линии фронта на Украине", - передает агентство. Как отмечается в публикации агентства, в то же время члены ЕС спорят о том, следует ли им ограничить закупки оружия и боеприпасов европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставлять некоторые вооружения в течение многих лет, вместо того, чтобы работать с британцами и американцами в этом вопросе. А другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию, добавляет агентство.
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технологии, россия, европа, евросоюз, безопасность
Технологии, Россия, Европа, Евросоюз, Безопасность
В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ

Блумберг: в ЕС признали преимущество российской армии в живой силе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" в Курской области
Работа РСЗО 9К57 Ураган в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в украинском конфликте, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
России значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование в темпах, превышающих потребности армии на линии фронта на Украине", - передает агентство.
Как отмечается в публикации агентства, в то же время члены ЕС спорят о том, следует ли им ограничить закупки оружия и боеприпасов европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставлять некоторые вооружения в течение многих лет, вместо того, чтобы работать с британцами и американцами в этом вопросе. А другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию, добавляет агентство.
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