https://ria.ru/20250213/evrosoyuz-1998996012.html

В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ

В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ

В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:03:00+03:00

2025-02-13T05:03:00+03:00

2025-02-13T05:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в украинском конфликте, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "У России значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование в темпах, превышающих потребности армии на линии фронта на Украине", - передает агентство. Как отмечается в публикации агентства, в то же время члены ЕС спорят о том, следует ли им ограничить закупки оружия и боеприпасов европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставлять некоторые вооружения в течение многих лет, вместо того, чтобы работать с британцами и американцами в этом вопросе. А другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию, добавляет агентство.

https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, европа, евросоюз, безопасность