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Всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно, заявили в Грузии - РИА Новости, 13.02.2025
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16:15 13.02.2025 (обновлено: 16:16 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/evroparlament-1999154419.html
Всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно, заявили в Грузии
Всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно, заявили в Грузии - РИА Новости, 13.02.2025
Всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно, заявили в Грузии
В правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:15:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 13 фев - РИА Новости. В правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно. Ранее в четверг депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Грузии призвали страны ЕС ввести масштабные персональные санкции против грузинских властей, судей и журналистов, а также ведущих грузинских СМИ и рассмотреть введение экономических секторальных ограничений. "Со своей стороны в ответ на принятую сегодня резолюцию мы хотели бы заявить, что либо "глубинное государство" разрушит ЕС, либо ЕС найдет в себе силы каким-то образом избавиться от влияния "глубинного государства". Желая президенту Трампу победы в борьбе с "глубинным государством", мы желаем и Европе избавиться от пагубного влияния "глубинного государства". Мы будем стоять на стороне патриотически настроенных европейцев в этой борьбе. Мы также хотели бы напомнить общественности о вчерашнем заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: "Невозможно воспринимать европейские институты всерьез". На наш взгляд, к сожалению, сегодня абсолютно невозможно воспринимать Европейский парламент всерьез", - говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты". Грузия является кандидатом в члены Евросоюза. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС.
https://ria.ru/20241129/es-1986480119.html
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в мире, грузия, европа, венгрия, виктор орбан, евросоюз, европарламент
В мире, Грузия, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Европарламент
Всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно, заявили в Грузии

Партия "Грузинская мечта": всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно

© Фото : State Security Service of GeorgiaФлаг Грузии у здания Службы государственной безопасности страны
Флаг Грузии у здания Службы государственной безопасности страны - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : State Security Service of Georgia
Флаг Грузии у здания Службы государственной безопасности страны. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 фев - РИА Новости. В правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно.
Ранее в четверг депутаты Европейского парламента в резолюции по ситуации в Грузии призвали страны ЕС ввести масштабные персональные санкции против грузинских властей, судей и журналистов, а также ведущих грузинских СМИ и рассмотреть введение экономических секторальных ограничений.
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"Со своей стороны в ответ на принятую сегодня резолюцию мы хотели бы заявить, что либо "глубинное государство" разрушит ЕС, либо ЕС найдет в себе силы каким-то образом избавиться от влияния "глубинного государства". Желая президенту Трампу победы в борьбе с "глубинным государством", мы желаем и Европе избавиться от пагубного влияния "глубинного государства". Мы будем стоять на стороне патриотически настроенных европейцев в этой борьбе. Мы также хотели бы напомнить общественности о вчерашнем заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: "Невозможно воспринимать европейские институты всерьез". На наш взгляд, к сожалению, сегодня абсолютно невозможно воспринимать Европейский парламент всерьез", - говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".
Грузия является кандидатом в члены Евросоюза.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС.
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