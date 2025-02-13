Всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно, заявили в Грузии
Партия "Грузинская мечта": всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно
© Фото : State Security Service of GeorgiaФлаг Грузии у здания Службы государственной безопасности страны
Флаг Грузии у здания Службы государственной безопасности страны. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 фев - РИА Новости. В правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что всерьез воспринимать Европарламент сегодня невозможно.
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"Со своей стороны в ответ на принятую сегодня резолюцию мы хотели бы заявить, что либо "глубинное государство" разрушит ЕС, либо ЕС найдет в себе силы каким-то образом избавиться от влияния "глубинного государства". Желая президенту Трампу победы в борьбе с "глубинным государством", мы желаем и Европе избавиться от пагубного влияния "глубинного государства". Мы будем стоять на стороне патриотически настроенных европейцев в этой борьбе. Мы также хотели бы напомнить общественности о вчерашнем заявлении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: "Невозможно воспринимать европейские институты всерьез". На наш взгляд, к сожалению, сегодня абсолютно невозможно воспринимать Европейский парламент всерьез", - говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".
Грузия является кандидатом в члены Евросоюза.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС.
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