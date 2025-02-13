https://ria.ru/20250213/evropa-1999103078.html
Европа исключила себя из мировой политики, заявил Яковенко
Европа исключила себя из мировой политики, заявил Яковенко - РИА Новости, 13.02.2025
Европа исключила себя из мировой политики, заявил Яковенко
Европейские страны сделали все возможное, чтобы исключить себя из глобальной политики, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:59:00+03:00
2025-02-13T13:59:00+03:00
2025-02-13T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейские страны сделали все возможное, чтобы исключить себя из глобальной политики, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. "Политика Европы стала для России сверхтоксичной и геополитически мелковатой. Европа сама сделала все возможное, чтобы исключить себя из глобальной политики. Очевидно, что соответствующий вердикт европейским союзникам зачитает в Мюнхене вице-президент (США Джей Ди) Вэнс", - сказал Яковенко. Он добавил, что времена со встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Финляндии поменялись. "В канун Мюнхенской конференции странам Евросоюза было очень неприятно услышать от Трампа о том, что его первая встреча состоится в Саудовской Аравии, а не в Европе. Раньше западноевропейцы всегда стремились заполучить такого уровня встречи себе, подчеркивая тем самым свое значение и нужность", - подчеркнул Яковенко. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/diplomatiya-1998999741.html
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россия, сша, европа, дональд трамп, владимир путин, александр яковенко, еврокомиссия, в мире
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Яковенко, Еврокомиссия, В мире
Европа исключила себя из мировой политики, заявил Яковенко
Яковенко: Европа сделала все, чтобы исключить себя из глобальной политики