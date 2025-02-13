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Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 13.02.2025
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09:35 13.02.2025 (обновлено: 09:52 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/evropa-1999020452.html
Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский
Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 13.02.2025
Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский
Европа потеряла центральную роль в решении украинского конфликта, заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:35:00+03:00
2025-02-13T09:52:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европа потеряла центральную роль в решении украинского конфликта, заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. Так Полянский прокомментировал в соцсети X публикацию главы европейской дипломатии Каи Каллас с совместным заявлением глав МИД Веймарского треугольника (ФРГ, Польши, Франции). В заявлении, к которому также присоединились представители Испании, Италии, Великобритании, указывается, что европейские страны готовы увеличить помощь Киеву. Сама Каллас также написала в публикации к заявлению, что в любых переговорах по конфликту "Европа должна занять центральную роль". "Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль - стоять в углу и смотреть", - написал Полянский в соцсети X. Заседание глав МИД Веймарского треугольника в расширенном формате состоялось в Париже в среду, на нем обсуждали ситуацию на Украине и европейскую безопасность. Затем к министрам также присоединились главы МИД Великобритании и Украины для обсуждения ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, украина, россия, великобритания, дмитрий полянский, кайя каллас, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Полянский, Кайя Каллас, Владимир Путин, ООН
Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский

Полянский: Европа потеряла центральную роль в решении украинского конфликта

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европа потеряла центральную роль в решении украинского конфликта, заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.
Так Полянский прокомментировал в соцсети X публикацию главы европейской дипломатии Каи Каллас с совместным заявлением глав МИД Веймарского треугольника (ФРГ, Польши, Франции). В заявлении, к которому также присоединились представители Испании, Италии, Великобритании, указывается, что европейские страны готовы увеличить помощь Киеву. Сама Каллас также написала в публикации к заявлению, что в любых переговорах по конфликту "Европа должна занять центральную роль".
"Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль - стоять в углу и смотреть", - написал Полянский в соцсети X.
Заседание глав МИД Веймарского треугольника в расширенном формате состоялось в Париже в среду, на нем обсуждали ситуацию на Украине и европейскую безопасность. Затем к министрам также присоединились главы МИД Великобритании и Украины для обсуждения ситуации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Каллас назвала условие для переговоров по Украине
11 февраля, 14:55
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий ПолянскийКайя КалласВладимир ПутинООН
 
 
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