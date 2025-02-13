https://ria.ru/20250213/evropa-1999020452.html

Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский

Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 13.02.2025

Европа потеряла центральную роль в решении по Украине, заявил Полянский

Европа потеряла центральную роль в решении украинского конфликта, заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:35:00+03:00

2025-02-13T09:35:00+03:00

2025-02-13T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европа потеряла центральную роль в решении украинского конфликта, заявил первый зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Полянский. Так Полянский прокомментировал в соцсети X публикацию главы европейской дипломатии Каи Каллас с совместным заявлением глав МИД Веймарского треугольника (ФРГ, Польши, Франции). В заявлении, к которому также присоединились представители Испании, Италии, Великобритании, указывается, что европейские страны готовы увеличить помощь Киеву. Сама Каллас также написала в публикации к заявлению, что в любых переговорах по конфликту "Европа должна занять центральную роль". "Европа потеряла центральную роль, нанеся урон своей экономике, отвергая дешевые российские энергоресурсы и ограничивая свое политическое влияние зеркальным отражением того, что делают США. Теперь ваша роль - стоять в углу и смотреть", - написал Полянский в соцсети X. Заседание глав МИД Веймарского треугольника в расширенном формате состоялось в Париже в среду, на нем обсуждали ситуацию на Украине и европейскую безопасность. Затем к министрам также присоединились главы МИД Великобритании и Украины для обсуждения ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250211/kallas-1998639151.html

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