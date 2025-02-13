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Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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06:30 13.02.2025 (обновлено: 15:31 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:30:00+03:00
2025-02-13T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине."Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
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в мире, украина, германия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

МИД Германии: Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине

© AP Photo / Christophe Petit-TessonВстреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Christophe Petit-Tesson
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
"Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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