https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине

Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:30:00+03:00

2025-02-13T06:30:00+03:00

2025-02-13T15:31:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

еврокомиссия

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине."Мы с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие действия вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны состоять в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз