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В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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14:56 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/es-1999125310.html
В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине
В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине
В ЕС считают разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "только началом" процесса по урегулированию украинского конфликта, сообщила на... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:56:00+03:00
2025-02-13T14:56:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В ЕС считают разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "только началом" процесса по урегулированию украинского конфликта, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Этот разговор стал только началом процесса", - заявила она на брифинге в Брюсселе. Пиньо также отказалась "предвосхищать события и делать предположения о следующих шагах". При этом представитель ЕК признала, что Брюссель не был заранее уведомлен о таком разговоре.
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в мире, брюссель, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине

В ЕС посчитали разговор Путина и Трампа только началом урегулирования по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В ЕС считают разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "только началом" процесса по урегулированию украинского конфликта, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Этот разговор стал только началом процесса", - заявила она на брифинге в Брюсселе. Пиньо также отказалась "предвосхищать события и делать предположения о следующих шагах".
При этом представитель ЕК признала, что Брюссель не был заранее уведомлен о таком разговоре.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
06:30
 
В миреБрюссельРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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