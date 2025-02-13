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В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине
В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине
В ЕС считают разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "только началом" процесса по урегулированию украинского конфликта, сообщила на... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:56:00+03:00
2025-02-13T14:56:00+03:00
2025-02-13T14:56:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В ЕС считают разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "только началом" процесса по урегулированию украинского конфликта, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Этот разговор стал только началом процесса", - заявила она на брифинге в Брюсселе. Пиньо также отказалась "предвосхищать события и делать предположения о следующих шагах". При этом представитель ЕК признала, что Брюссель не был заранее уведомлен о таком разговоре.
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В ЕС назвали разговор Путина и Трампа началом урегулирования по Украине
В ЕС посчитали разговор Путина и Трампа только началом урегулирования по Украине