https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
Дрон ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать в четверг город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости врио главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:20:00+03:00
2025-02-13T15:20:00+03:00
2025-02-13T15:25:00+03:00
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Дрон ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать в четверг город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости врио главы администрации города Максим Пухов."Противник попытался сегодня снова атаковать наш мирный город. Беспилотник нейтрализовали, посадив на подлете к въезду в город", - сказал Пухов.По его словам, пострадавших и разрушений нет.Ранее он отмечал, что ВСУ усилили атаки на Энергодар со второй половины 2024 года.
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
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В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
В Энергодаре нейтрализовали украинский БПЛА при попытке атаки на город