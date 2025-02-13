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В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 13.02.2025 (обновлено: 15:25 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ
Дрон ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать в четверг город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости врио главы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:20:00+03:00
2025-02-13T15:25:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Дрон ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать в четверг город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости врио главы администрации города Максим Пухов."Противник попытался сегодня снова атаковать наш мирный город. Беспилотник нейтрализовали, посадив на подлете к въезду в город", - сказал Пухов.По его словам, пострадавших и разрушений нет.Ранее он отмечал, что ВСУ усилили атаки на Энергодар со второй половины 2024 года.
https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html
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вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, происшествия, россия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, Происшествия, Россия
В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ

В Энергодаре нейтрализовали украинский БПЛА при попытке атаки на город

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Дрон ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать в четверг город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости врио главы администрации города Максим Пухов.
"Противник попытался сегодня снова атаковать наш мирный город. Беспилотник нейтрализовали, посадив на подлете к въезду в город", - сказал Пухов.
Кадры, подтверждающие применение украинскими военными БПЛА и артиллерии по автоколонне МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по колонне с экспертами МАГАТЭ
08:23
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее он отмечал, что ВСУ усилили атаки на Энергодар со второй половины 2024 года.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России
14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская АЭСЗапорожская областьПроисшествияРоссия
 
 
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