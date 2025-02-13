https://ria.ru/20250213/energodar-1999133703.html

В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ

В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025

В Энергодаре сбили беспилотник ВСУ

Дрон ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать в четверг город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости врио главы... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:20:00+03:00

2025-02-13T15:20:00+03:00

2025-02-13T15:25:00+03:00

вооруженные силы украины

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Дрон ВСУ нейтрализовали при попытке атаковать в четверг город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, пострадавших и разрушений нет, сообщил РИА Новости врио главы администрации города Максим Пухов."Противник попытался сегодня снова атаковать наш мирный город. Беспилотник нейтрализовали, посадив на подлете к въезду в город", - сказал Пухов.По его словам, пострадавших и разрушений нет.Ранее он отмечал, что ВСУ усилили атаки на Энергодар со второй половины 2024 года.

https://ria.ru/20250213/obstrel-1999007618.html

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html

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вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, происшествия, россия