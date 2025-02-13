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ВСУ усилили обстрелы Энергодара со второй половины 2024 года
ВСУ усилили обстрелы Энергодара со второй половины 2024 года - РИА Новости, 13.02.2025
ВСУ усилили обстрелы Энергодара со второй половины 2024 года
ВСУ усилили обстрелы Энергодара со второй половины 2024 года, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности главы городской администрации Максим Пухов. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:53:00+03:00
2025-02-13T04:53:00+03:00
2025-02-13T04:53:00+03:00
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 13 фев - РИА Новости. ВСУ усилили обстрелы Энергодара со второй половины 2024 года, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности главы городской администрации Максим Пухов. "Можно точно сказать, что атаки усилились со второй половины 2024 года. Первая половина 2024 года, особенно 2023 - они были относительно спокойными. Вторая половина 2024 года, начиная с лета, и первый месяц уже текущего, 2025 года, мы видим, что интенсивность таких ударов, таких обстрелов значительно увеличилась по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказал Пухов. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станцию, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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ВСУ усилили обстрелы Энергодара со второй половины 2024 года
Пухов: ВСУ усилили обстрелы Энергодара со второй половины 2024 года