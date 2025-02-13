https://ria.ru/20250213/elets-1998993424.html

В Ельце и округе объявили угрозу атаки БПЛА

В Ельце и округе объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Ельце и округе объявили угрозу атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Ельца и округа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:06:00+03:00

2025-02-13T04:06:00+03:00

2025-02-13T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Ельца и округа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Внимание! Угроза атаки БПЛА объявлена на территории города Елец и Елецкого района", - написал он. Кроме того, Артамонов сообщил, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории города Грязи и Грязинского района."Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Грязи и Грязинского района", - написал губернатор в Telegram-канале.Ранее был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА на территории Липецка и округа.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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Дарья Буймова

елец, липецкая область, липецк, игорь артамонов, безопасность, грязи