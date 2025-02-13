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Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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14:48 13.02.2025 (обновлено: 14:53 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ekspert-1999121204.html
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа послал важные сигналы миру, однако вопрос о том, сможет ли он ускорить... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:48:00+03:00
2025-02-13T14:53:00+03:00
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
нато
в мире
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа послал важные сигналы миру, однако вопрос о том, сможет ли он ускорить решение украинского кризиса, остается открытым, заявил РИА Новости научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. “С точки зрения международной политики, этот звонок послал миру несколько важных сигналов, однако ускорит ли это решение украинского кризиса, еще нужно с осторожностью понаблюдать”, - сказал Ван Пэн. Прежде всего, отметил эксперт, этот звонок отразил определенный консенсус между Путиным и Трампом по украинскому вопросу, особенно в том, что оба признают необходимость поиска долгосрочного решения украинского вопроса через переговоры. “Позиция Путина относительно ясна: во время телефонного разговора он согласился с мнением Трампа о том, что диалог и переговоры - это единственный способ решить проблему. Это показывает, что российская сторона в определенной степени открыта для дипломатических каналов, особенно учитывая, что западные санкции и военное давление на Россию все еще продолжаются”, - сказал Ван Пэн. Однако, отмечает эксперт, позиция Трампа более неоднозначна. “Трамп в своем взаимодействии с Путиным продемонстрировал срочную потребность в скорейшем завершении военного конфликта, что также может отражать стратегию его предвыборной кампании, направленную на то, чтобы представить себя лидером, способным быстро решать международные кризисы. Эта позиция теоретически может предоставить некоторые возможности для окончания конфликта между Россией и Украиной, но на практике все гораздо сложнее, чем просто телефонный звонок и устные обещания”, - считает Ван Пэн. По мнению эксперта, размышляя о том, сможет ли этот звонок ускорить решение украинского кризиса, нужно учитывать несколько ключевых факторов. “Во-первых, несмотря на то, что Путин и Трамп продемонстрировали намерение к сотрудничеству в ходе разговора, настоящие мирные переговоры требуют гораздо большей политической воли и готовности к компромиссу”, - считает Ван Пэн. По его мнению, на данный момент “украинский вопрос является крайне сложным и затрагивает интересы множества стран, особенно в контексте стратегической игры между США, НАТО и Россией”. “Хотя Трамп, будучи президентом, на словах подчеркивает важность переговоров, его влияние во внутриполитической среде США ограничено. Еще важнее то, сможет ли он дипломатическими методами заручиться поддержкой США и их союзников, чтобы подтолкнуть Путина и Зеленского к прямым переговорам — это остается открытым вопросом”, - сказал Ван Пэн. Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html
https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Ван Пэн: телефонный разговор Путина и Трампа послал важные сигналы миру

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа послал важные сигналы миру, однако вопрос о том, сможет ли он ускорить решение украинского кризиса, остается открытым, заявил РИА Новости научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
Вчера, 21:00
“С точки зрения международной политики, этот звонок послал миру несколько важных сигналов, однако ускорит ли это решение украинского кризиса, еще нужно с осторожностью понаблюдать”, - сказал Ван Пэн.
Прежде всего, отметил эксперт, этот звонок отразил определенный консенсус между Путиным и Трампом по украинскому вопросу, особенно в том, что оба признают необходимость поиска долгосрочного решения украинского вопроса через переговоры.
“Позиция Путина относительно ясна: во время телефонного разговора он согласился с мнением Трампа о том, что диалог и переговоры - это единственный способ решить проблему. Это показывает, что российская сторона в определенной степени открыта для дипломатических каналов, особенно учитывая, что западные санкции и военное давление на Россию все еще продолжаются”, - сказал Ван Пэн.
Однако, отмечает эксперт, позиция Трампа более неоднозначна.
“Трамп в своем взаимодействии с Путиным продемонстрировал срочную потребность в скорейшем завершении военного конфликта, что также может отражать стратегию его предвыборной кампании, направленную на то, чтобы представить себя лидером, способным быстро решать международные кризисы. Эта позиция теоретически может предоставить некоторые возможности для окончания конфликта между Россией и Украиной, но на практике все гораздо сложнее, чем просто телефонный звонок и устные обещания”, - считает Ван Пэн.
По мнению эксперта, размышляя о том, сможет ли этот звонок ускорить решение украинского кризиса, нужно учитывать несколько ключевых факторов.
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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“Во-первых, несмотря на то, что Путин и Трамп продемонстрировали намерение к сотрудничеству в ходе разговора, настоящие мирные переговоры требуют гораздо большей политической воли и готовности к компромиссу”, - считает Ван Пэн.
По его мнению, на данный момент “украинский вопрос является крайне сложным и затрагивает интересы множества стран, особенно в контексте стратегической игры между США, НАТО и Россией”.
“Хотя Трамп, будучи президентом, на словах подчеркивает важность переговоров, его влияние во внутриполитической среде США ограничено. Еще важнее то, сможет ли он дипломатическими методами заручиться поддержкой США и их союзников, чтобы подтолкнуть Путина и Зеленского к прямым переговорам — это остается открытым вопросом”, - сказал Ван Пэн.
Президент РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможном месте встречи Путина и Трампа
12:41
 
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