https://ria.ru/20250213/ekspert-1999091133.html

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, включая доступ российских компаний... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:28:00+03:00

2025-02-13T13:28:00+03:00

2025-02-13T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, включая доступ российских компаний на международные рынки, энергетическую безопасность, поставки нефти и газа, а также тему американских санкций против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов. Лидеры двух стран в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были обсуждены вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Встреча Путина и Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, не связанных напрямую с украинским урегулированием. Одной из ключевых тем может стать ядерный вопрос и контроль над вооружениями, включая ядерное сдерживание и перспективы нового договора о стратегической стабильности, что поможет снизить напряженность и обеспечить стабильность в глобальном масштабе. Трамп уже говорил об этом", - сказал Севостьянов. "Важной темой может стать экономическое сотрудничество, снятие санкций и развитие торговли. Также вероятно обсуждение энергетической безопасности, включая поставки нефти и газа для снижения волатильности рынков. Будет обсуждение условий смягчения санкций США против России, например, в обмен на уступки в других областях. Затем торговые ограничения, инвестиции и доступ российских компаний на международные рынки", - продолжил он. Особое внимание может быть уделено борьбе с международным терроризмом, кибербезопасности и вопросам разведывательного взаимодействия, отметил эксперт. Региональные конфликты - Ближний Восток, КНДР, Афганистан - также могут оказаться в фокусе, добавил он. Кроме того, по ожиданиям Севостьянова, стороны могут обсудить освоение арктических ресурсов и транспортных маршрутов, разделение усилий по освоению редкоземельных ресурсов. "Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что эта встреча станет попыткой выработать новые принципы взаимодействия России и США", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html

https://ria.ru/20250213/peskov-1999071674.html

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