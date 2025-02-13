https://ria.ru/20250213/ekspert-1999091133.html
Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа
Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, включая доступ российских компаний... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:28:00+03:00
2025-02-13T13:28:00+03:00
2025-02-13T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, включая доступ российских компаний на международные рынки, энергетическую безопасность, поставки нефти и газа, а также тему американских санкций против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов. Лидеры двух стран в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, были обсуждены вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Встреча Путина и Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, не связанных напрямую с украинским урегулированием. Одной из ключевых тем может стать ядерный вопрос и контроль над вооружениями, включая ядерное сдерживание и перспективы нового договора о стратегической стабильности, что поможет снизить напряженность и обеспечить стабильность в глобальном масштабе. Трамп уже говорил об этом", - сказал Севостьянов. "Важной темой может стать экономическое сотрудничество, снятие санкций и развитие торговли. Также вероятно обсуждение энергетической безопасности, включая поставки нефти и газа для снижения волатильности рынков. Будет обсуждение условий смягчения санкций США против России, например, в обмен на уступки в других областях. Затем торговые ограничения, инвестиции и доступ российских компаний на международные рынки", - продолжил он. Особое внимание может быть уделено борьбе с международным терроризмом, кибербезопасности и вопросам разведывательного взаимодействия, отметил эксперт. Региональные конфликты - Ближний Восток, КНДР, Афганистан - также могут оказаться в фокусе, добавил он. Кроме того, по ожиданиям Севостьянова, стороны могут обсудить освоение арктических ресурсов и транспортных маршрутов, разделение усилий по освоению редкоземельных ресурсов. "Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что эта встреча станет попыткой выработать новые принципы взаимодействия России и США", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html
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цены на нефть, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, рэу имени г. в. плеханова, в мире
Цены на нефть, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире
Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа
Политолог Севостьянов: Путин и Трамп могут обсудить поставки нефти и газа
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, включая доступ российских компаний на международные рынки, энергетическую безопасность, поставки нефти и газа, а также тему американских санкций против РФ, заявил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов.
Лидеры двух стран в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, были обсуждены вопросы, связанные с обменом граждан России и США
, а также урегулирование ситуации на Украине
. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин
и Трамп
договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
"Встреча Путина и Трампа может стать площадкой для обсуждения различных вопросов, не связанных напрямую с украинским урегулированием. Одной из ключевых тем может стать ядерный вопрос и контроль над вооружениями, включая ядерное сдерживание и перспективы нового договора о стратегической стабильности, что поможет снизить напряженность и обеспечить стабильность в глобальном масштабе. Трамп уже говорил об этом", - сказал Севостьянов.
"Важной темой может стать экономическое сотрудничество, снятие санкций и развитие торговли. Также вероятно обсуждение энергетической безопасности, включая поставки нефти и газа для снижения волатильности рынков. Будет обсуждение условий смягчения санкций США против России, например, в обмен на уступки в других областях. Затем торговые ограничения, инвестиции и доступ российских компаний на международные рынки", - продолжил он.
Особое внимание может быть уделено борьбе с международным терроризмом, кибербезопасности и вопросам разведывательного взаимодействия, отметил эксперт. Региональные конфликты - Ближний Восток
, КНДР, Афганистан
- также могут оказаться в фокусе, добавил он. Кроме того, по ожиданиям Севостьянова, стороны могут обсудить освоение арктических ресурсов и транспортных маршрутов, разделение усилий по освоению редкоземельных ресурсов.
"Самое главное, на мой взгляд, заключается в том, что эта встреча станет попыткой выработать новые принципы взаимодействия России и США", - заключил эксперт.