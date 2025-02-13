https://ria.ru/20250213/ekspert-1999009741.html

Эксперт назвал цель разговора Путина и Трампа

Эксперт назвал цель разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Эксперт назвал цель разговора Путина и Трампа

Целью проведения разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а затем обнародования его содержания было выведение Владимира Зеленского РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:41:00+03:00

2025-02-13T08:41:00+03:00

2025-02-13T08:41:00+03:00

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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Целью проведения разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а затем обнародования его содержания было выведение Владимира Зеленского из числа игроков вокруг прекращения конфликта, такое мнение в комментарии в газете "Асахи" высказал Масару Сато, в прошлом высокопоставленный дипломат и аналитик МИД Японии, пострадавший за стремление укрепить отношения с Россией. Эксперт отметил, что российский президент не считает Зеленского легитимным и способным стать партнером в переговорах. Эта позиция известна Трампу. "На начинающейся в Германии 14 февраля Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча Зеленского и вице-президента США Вэнса. После того, как встреча Зеленский-Вэнс состоится, высказанная на ней позиция Зеленского будет оказывать такое влияние на последующие переговоры, что ее нельзя будет игнорировать", - сказал Сато, предположив, что поэтому российскому лидеру "необходимо было разъяснить правила игры, что ключ от прекращения" конфликта "находится у лидеров России и США, а Зеленский – не игрок". После того, как стали поступать сообщения об этом телефонном разговоре, "интерес СМИ переключился на будущую встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии", отмечает аналитик. "Таким образом, встреча Зеленский-Вэнс становится не более чем одним из эпизодов в процессе переговоров на высшем уровне США и России, а влияние этой встречи на исход игры по прекращению войны уменьшилось. Этот телефонный лидеров РФ и США создал выигрышную ситуацию для Путина", - отмечает Сато. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html

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