В ЕАО экс-госслужащий получил 14 лет колонии за госизмену
Суд в ЕАО приговорил бывшего госслужащего к 14 годам колонии за госизмену
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к 14 годам лишения свободы за госизмену бывшего госслужащего, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами и передавшего им картографические материалы с расположением важной инфраструктуры в городе Биробиджане, сообщает УФСБ России по Еврейской автономной области.
По данным управления, бывший служащий "Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области" на конфиденциальной основе сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ)По заданию представителя спецслужбы он через электронную почту передал украинской стороне имеющиеся у него картографические материалы, содержащие сведения о подробном расположении на территории города Биробиджана объектов значимой инфраструктуры. Как установило следствие, переданные материалы он ранее незаконно скопировал в период прохождения службы в учреждении и хранил у себя дома.
"Судом Еврейской автономной области биробиджанец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении УФСБ России по ЕАО.
IT-специалист из московской фирмы получил срок за госизмену
29 октября 2024, 10:46