https://ria.ru/20250213/eao-1999011648.html

В ЕАО экс-госслужащий получил 14 лет колонии за госизмену

В ЕАО экс-госслужащий получил 14 лет колонии за госизмену - РИА Новости, 13.02.2025

В ЕАО экс-госслужащий получил 14 лет колонии за госизмену

Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к 14 годам лишения свободы за госизмену бывшего госслужащего, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:53:00+03:00

2025-02-13T08:53:00+03:00

2025-02-13T08:53:00+03:00

происшествия

россия

биробиджан

еврейская автономная область

служба безопасности украины

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ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к 14 годам лишения свободы за госизмену бывшего госслужащего, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами и передавшего им картографические материалы с расположением важной инфраструктуры в городе Биробиджане, сообщает УФСБ России по Еврейской автономной области. По данным управления, бывший служащий "Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области" на конфиденциальной основе сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ)По заданию представителя спецслужбы он через электронную почту передал украинской стороне имеющиеся у него картографические материалы, содержащие сведения о подробном расположении на территории города Биробиджана объектов значимой инфраструктуры. Как установило следствие, переданные материалы он ранее незаконно скопировал в период прохождения службы в учреждении и хранил у себя дома. "Судом Еврейской автономной области биробиджанец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 000 рублей и с ограничением свободы сроком на 2 года", - говорится в сообщении УФСБ России по ЕАО.

https://ria.ru/20241029/fsb-1980644902.html

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происшествия, россия, биробиджан, еврейская автономная область, служба безопасности украины