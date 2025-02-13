https://ria.ru/20250213/dzhigan-1998986747.html

Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России

Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России - РИА Новости, 13.02.2025

Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России

Знаменитый российский рэп-исполнитель Джиган был среди приглашенных на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга... РИА Новости, 13.02.2025

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шоубиз

одесса

иерусалим

россия

джиган (денис устименко-вайнштейн)

берл лазар

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МААЛЕ-АДУМИМ (Израиль), 12 фев - РИА Новости. Знаменитый российский рэп-исполнитель Джиган был среди приглашенных на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, передает корреспондент РИА Новости. Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) - уроженец Одессы. Торжество проходило в среду в городке Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. На свадьбу были приглашены порядка 200 человек, среди которых видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны.

https://ria.ru/20250212/ravvin-1998912688.html

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Дарья Буймова

одесса, иерусалим, россия, джиган (денис устименко-вайнштейн), берл лазар