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Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России - РИА Новости, 13.02.2025
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Шоубиз
 
02:03 13.02.2025 (обновлено: 10:55 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dzhigan-1998986747.html
Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России
Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России - РИА Новости, 13.02.2025
Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России
Знаменитый российский рэп-исполнитель Джиган был среди приглашенных на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга... РИА Новости, 13.02.2025
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шоубиз
одесса
иерусалим
россия
джиган (денис устименко-вайнштейн)
берл лазар
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МААЛЕ-АДУМИМ (Израиль), 12 фев - РИА Новости. Знаменитый российский рэп-исполнитель Джиган был среди приглашенных на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, передает корреспондент РИА Новости. Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) - уроженец Одессы. Торжество проходило в среду в городке Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. На свадьбу были приглашены порядка 200 человек, среди которых видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны.
https://ria.ru/20250212/ravvin-1998912688.html
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одесса, иерусалим, россия, джиган (денис устименко-вайнштейн), берл лазар
Шоубиз, Одесса, Иерусалим, Россия, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Берл Лазар
Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России

Джиган приехал на свадьбу детей главного раввина России и раввина Одессы

© РИА НовостиДжиган на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. 12 февраля 2025
Джиган на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости
Джиган на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. 12 февраля 2025
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МААЛЕ-АДУМИМ (Израиль), 12 фев - РИА Новости. Знаменитый российский рэп-исполнитель Джиган был среди приглашенных на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, передает корреспондент РИА Новости.
Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) - уроженец Одессы.
Торжество проходило в среду в городке Маале-Адумим к востоку от Иерусалима.
На свадьбу были приглашены порядка 200 человек, среди которых видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны.
Главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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ШоубизОдессаИерусалимРоссияДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Берл Лазар
 
 
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