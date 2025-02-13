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Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России
Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России - РИА Новости, 13.02.2025
Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России
Знаменитый российский рэп-исполнитель Джиган был среди приглашенных на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T02:03:00+03:00
2025-02-13T02:03:00+03:00
2025-02-13T10:55:00+03:00
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МААЛЕ-АДУМИМ (Израиль), 12 фев - РИА Новости. Знаменитый российский рэп-исполнитель Джиган был среди приглашенных на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа, передает корреспондент РИА Новости. Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) - уроженец Одессы. Торжество проходило в среду в городке Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. На свадьбу были приглашены порядка 200 человек, среди которых видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, а также публичные персоны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, иерусалим, россия, джиган (денис устименко-вайнштейн), берл лазар
Шоубиз, Одесса, Иерусалим, Россия, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Берл Лазар
Джиган приехал на свадьбу дочери главного раввина России
Джиган приехал на свадьбу детей главного раввина России и раввина Одессы