https://ria.ru/20250213/dtp-1999248163.html

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

На Кубани четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 13.02.2025

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:00:00+03:00

2025-02-13T23:00:00+03:00

2025-02-13T23:00:00+03:00

происшествия

тимашевский район

краснодарский край

kia rio

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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона. Авария произошла в четверг около 19.00 (совпадет с мск) на автодороге "Тимашевск - Кореновск". Водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114. После удара автомобиль виновника ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым Kia. "В ДТП погибли водитель иномарки - женщина 1982 года рождения, водитель и два пассажира автомобиля Ваз (неустановленные мужчины)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250212/dtp-1998791165.html

тимашевский район

краснодарский край

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происшествия, тимашевский район, краснодарский край, kia rio