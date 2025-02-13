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На Кубани четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 13.02.2025
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23:00 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/dtp-1999248163.html
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
На Кубани четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 13.02.2025
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:00:00+03:00
2025-02-13T23:00:00+03:00
происшествия
тимашевский район
краснодарский край
kia rio
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона. Авария произошла в четверг около 19.00 (совпадет с мск) на автодороге "Тимашевск - Кореновск". Водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114. После удара автомобиль виновника ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым Kia. "В ДТП погибли водитель иномарки - женщина 1982 года рождения, водитель и два пассажира автомобиля Ваз (неустановленные мужчины)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250212/dtp-1998791165.html
тимашевский район
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происшествия, тимашевский район, краснодарский край, kia rio
Происшествия, Тимашевский район, Краснодарский край, Kia Rio
На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли при столкновении трех легковушек на Кубани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 13 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в ГУМВД региона.
Авария произошла в четверг около 19.00 (совпадет с мск) на автодороге "Тимашевск - Кореновск". Водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114. После удара автомобиль виновника ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым Kia.
«
"В ДТП погибли водитель иномарки - женщина 1982 года рождения, водитель и два пассажира автомобиля Ваз (неустановленные мужчины)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТимашевский районКраснодарский крайKia Rio
 
 
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