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В Екатеринбурге автобус врезался в ограждение, есть пострадавшая - РИА Новости, 13.02.2025
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14:29 13.02.2025
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В Екатеринбурге автобус врезался в ограждение, есть пострадавшая
В Екатеринбурге автобус врезался в ограждение, есть пострадавшая - РИА Новости, 13.02.2025
В Екатеринбурге автобус врезался в ограждение, есть пострадавшая
Пассажирский автобус врезался в металлическое ограждение в Екатеринбурге, одна женщина с многочисленными травмами госпитализирована, сообщает региональная... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:29:00+03:00
2025-02-13T14:29:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в металлическое ограждение в Екатеринбурге, одна женщина с многочисленными травмами госпитализирована, сообщает региональная Госавтоинспекция. По предварительным данным, на улице Белореченская в уральской столице водитель автобуса выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадал один пассажир. "С многочисленными травмами женщина 1978 года рождения доставлена в больницу для оказания помощи медиками", - говорится в сообщении.
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происшествия, екатеринбург, дтп, россия, гаи
Происшествия, Екатеринбург, ДТП, Россия, ГАИ
В Екатеринбурге автобус врезался в ограждение, есть пострадавшая

ГАИ: в Екатеринбурге автобус врезался в ограждение, женщину госпитализировали

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramАвтобус врезался в металлическое ограждение в Екатеринбурге
Автобус врезался в металлическое ограждение в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Автобус врезался в металлическое ограждение в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в металлическое ограждение в Екатеринбурге, одна женщина с многочисленными травмами госпитализирована, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, на улице Белореченская в уральской столице водитель автобуса выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадал один пассажир.
"С многочисленными травмами женщина 1978 года рождения доставлена в больницу для оказания помощи медиками", - говорится в сообщении.
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09:53
 
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