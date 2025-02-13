https://ria.ru/20250213/dtp-1999003922.html

В Тверской области автобус съехал в кювет

В Тверской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 13.02.2025

В Тверской области автобус съехал в кювет

Автобус съехал в кювет в Тверской области, пострадали, предварительно, два человека, которые доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона в своем... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:26:00+03:00

2025-02-13T07:26:00+03:00

2025-02-13T10:07:00+03:00

происшествия

москва

тверская область

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РЯЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Автобус съехал в кювет в Тверской области, пострадали, предварительно, два человека, которые доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Прокуратурой Сандовского района Тверской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса", - сообщила прокуратура. По предварительным данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, "съехал в кювет". В единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости уточнили, что два человека пострадали, они доставлены в Бежецкую центральную районную больницу. Людей разместили в ПВР. "На нем (автобусе – ред.) было "Ташкент-Череповец". За людьми выехал из города Москвы… автобус. Они проследовали дальше", - уточнили в ЕДДС. В УМВД по Тверской области РИА Новости добавили, что угрозы жизни пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20241202/voronezh-1986887045.html

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москва

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, тверская область