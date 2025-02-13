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В Тверской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 13.02.2025
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07:26 13.02.2025 (обновлено: 10:07 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dtp-1999003922.html
В Тверской области автобус съехал в кювет
В Тверской области автобус съехал в кювет - РИА Новости, 13.02.2025
В Тверской области автобус съехал в кювет
Автобус съехал в кювет в Тверской области, пострадали, предварительно, два человека, которые доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона в своем... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:26:00+03:00
2025-02-13T10:07:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Автобус съехал в кювет в Тверской области, пострадали, предварительно, два человека, которые доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Прокуратурой Сандовского района Тверской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса", - сообщила прокуратура. По предварительным данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, "съехал в кювет". В единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости уточнили, что два человека пострадали, они доставлены в Бежецкую центральную районную больницу. Людей разместили в ПВР. "На нем (автобусе – ред.) было "Ташкент-Череповец". За людьми выехал из города Москвы… автобус. Они проследовали дальше", - уточнили в ЕДДС. В УМВД по Тверской области РИА Новости добавили, что угрозы жизни пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, москва, тверская область
Происшествия, Москва, Тверская область
В Тверской области автобус съехал в кювет

В Тверской области автобус съехал в кювет, пострадали два человека

© Фото : Прокуратура Тверской области/TelegramМесто происшествия, где автобус съехал в кювет в Тверской области. 13 февраля 2025
Место происшествия, где автобус съехал в кювет в Тверской области. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Прокуратура Тверской области/Telegram
Место происшествия, где автобус съехал в кювет в Тверской области. 13 февраля 2025
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РЯЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Автобус съехал в кювет в Тверской области, пострадали, предварительно, два человека, которые доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"Прокуратурой Сандовского района Тверской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса", - сообщила прокуратура.
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По предварительным данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, "съехал в кювет".
В единой дежурно-диспетчерской службе района РИА Новости уточнили, что два человека пострадали, они доставлены в Бежецкую центральную районную больницу. Людей разместили в ПВР.
"На нем (автобусе – ред.) было "Ташкент-Череповец". За людьми выехал из города Москвы… автобус. Они проследовали дальше", - уточнили в ЕДДС.
В УМВД по Тверской области РИА Новости добавили, что угрозы жизни пострадавших нет. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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