Рейтинг@Mail.ru
В Донецке задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 13.02.2025 (обновлено: 09:48 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/donetsk-1998999906.html
В Донецке задержали украинского диверсанта
В Донецке задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 13.02.2025
В Донецке задержали украинского диверсанта
Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:03:00+03:00
2025-02-13T09:48:00+03:00
россия
украина
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецк
происшествия
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999008018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02d5d31fe089c966c76b206daec29c7e.jpg
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР."Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты для самодельного взрывного устройства по заданию украинской разведки для использования в террористических целях.Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20250130/diversant-1996268918.html
https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html
россия
украина
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку
Задержание диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку
2025-02-13T06:03
true
PT1M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999008018_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f19737e472bc16bfd47ef9d07ad6db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецк, происшествия, министерство обороны украины
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецк, Происшествия, Министерство обороны Украины
В Донецке задержали украинского диверсанта

ФСБ задержала в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР МО Украины

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
"Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств", — говорится в релизе.
Показания задержанного в Подмосковье диверсанта - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Подмосковье задержали диверсанта, совершившего поджоги по заданию Киева
30 января, 09:46
В ведомстве отметили, что задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты для самодельного взрывного устройства по заданию украинской разведки для использования в террористических целях.
Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Признательные показания задержанных женщин, работавших на украинские спецслужбы - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против офицеров Минобороны
7 февраля, 07:51
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ДонецкПроисшествияМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала