https://ria.ru/20250213/donetsk-1998999906.html
В Донецке задержали украинского диверсанта
В Донецке задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 13.02.2025
В Донецке задержали украинского диверсанта
Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:03:00+03:00
2025-02-13T06:03:00+03:00
2025-02-13T09:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР."Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты для самодельного взрывного устройства по заданию украинской разведки для использования в террористических целях.Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20250130/diversant-1996268918.html
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internet-group@rian.ru
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Задержание диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку
Задержание диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку
2025-02-13T06:03
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецк, происшествия, министерство обороны украины
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Донецк, Происшествия, Министерство обороны Украины
В Донецке задержали украинского диверсанта
ФСБ задержала в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР МО Украины