https://ria.ru/20250213/donetsk-1998999906.html

В Донецке задержали украинского диверсанта

В Донецке задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 13.02.2025

В Донецке задержали украинского диверсанта

Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:03:00+03:00

2025-02-13T06:03:00+03:00

2025-02-13T09:48:00+03:00

россия

украина

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

донецк

происшествия

министерство обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999008018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02d5d31fe089c966c76b206daec29c7e.jpg

ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники контрразведки задержали в Донецке диверсанта, выполнявшего задание ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР."Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты для самодельного взрывного устройства по заданию украинской разведки для использования в террористических целях.Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

https://ria.ru/20250130/diversant-1996268918.html

https://ria.ru/20250207/fsb-1997878098.html

россия

украина

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку Задержание диверсанта, работавшего на украинскую военную разведку 2025-02-13T06:03 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецк, происшествия, министерство обороны украины