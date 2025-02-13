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Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 13.02.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:55 13.02.2025 (обновлено: 19:20 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dollar-1999216401.html
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 13.02.2025
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года, свидетельствуют данные торгов от ICE. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:55:00+03:00
2025-02-13T19:20:00+03:00
экономика
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года, свидетельствуют данные торгов от ICE.По состоянию на 19.05 мск курс доллара на рынке Forex снижался на 4,06% - до 90,186 рубля. Минутами ранее показатель опускался ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года. В это же время курс евро опускался на 3,45%, до 94,213 рубля.Данные ICE являются композитными, основаны на информации от нескольких десятков источников.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Такой расчетный курс опустился ниже 90 рублей еще около 10.10 мск.
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экономика, доллар, в мире
Экономика, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на Forex опустился ниже 90 рублей впервые с сентября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года, свидетельствуют данные торгов от ICE.
По состоянию на 19.05 мск курс доллара на рынке Forex снижался на 4,06% - до 90,186 рубля. Минутами ранее показатель опускался ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года. В это же время курс евро опускался на 3,45%, до 94,213 рубля.
Данные ICE являются композитными, основаны на информации от нескольких десятков источников.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Такой расчетный курс опустился ниже 90 рублей еще около 10.10 мск.
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