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Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 13.02.2025
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года, свидетельствуют данные торгов от ICE. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:55:00+03:00
2025-02-13T18:55:00+03:00
2025-02-13T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года, свидетельствуют данные торгов от ICE.По состоянию на 19.05 мск курс доллара на рынке Forex снижался на 4,06% - до 90,186 рубля. Минутами ранее показатель опускался ниже 90 рублей впервые с сентября 2024 года. В это же время курс евро опускался на 3,45%, до 94,213 рубля.Данные ICE являются композитными, основаны на информации от нескольких десятков источников.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Такой расчетный курс опустился ниже 90 рублей еще около 10.10 мск.
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экономика, доллар, в мире
Экономика, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
Курс доллара впервые с сентября опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Forex опустился ниже 90 рублей впервые с сентября