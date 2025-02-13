https://ria.ru/20250213/dollar-1999087309.html

Закрепление курса ниже 90 рублей за доллар реально, считает эксперт

Закрепление курса ниже 90 рублей за доллар реально, считает эксперт - РИА Новости, 13.02.2025

Закрепление курса ниже 90 рублей за доллар реально, считает эксперт

Закрепление курса ниже 90 рублей за доллар может произойти на фоне начала реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появления реальных... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:18:00+03:00

2025-02-13T13:18:00+03:00

2025-02-13T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Закрепление курса ниже 90 рублей за доллар может произойти на фоне начала реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появления реальных перспектив мирного договора, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. На этом фоне курс юаня на Московской бирже падал до 12,13 рубля – минимума с сентября прошлого года. Внебиржевой курс доллара (главным ориентиром для которого является кросс-курс, рассчитанный через юаневые валютные пары) с утра опускался ниже 88,5 рубля - также впервые с сентября 2024 года. Однако затем юань вернулся к 12,3 рубля, а доллар - в район 90 рублей. Текущая динамика курса в первую очередь связана с надеждами на снижение геополитической напряженности, говорит руководитель аналитического управления, главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Однако в среднесрочной перспективе, чтобы курс остался на текущих значениях, должны реализоваться или благоприятные ожидания относительно перспектив восстановления политического диалога, или цены на нефть должны заметно вырасти", - считает он. "Закрепление курса доллара ниже психологического уровня в 90 рублей возможно в случае начала реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появления реальных перспектив мирного договора. Это создаст условия для снижения бюджетных расходов, замедления инфляции и ускорения экономического роста", - говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. Кроме того, в этом сценарии на рынке появятся позитивные для рубля ожидания снижения беспрецедентного санкционного давления Запада на Россию, добавляет эксперт.

https://ria.ru/20241228/dollar-1991798096.html

https://ria.ru/20250206/ssha-1997624144.html

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экономика, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, московская биржа, ренессанс капитал