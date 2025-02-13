https://ria.ru/20250213/dollar-1999061354.html

Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа

Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:58:00+03:00

2025-02-13T11:58:00+03:00

2025-02-13T11:59:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

московская биржа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999042518_0:106:2968:1776_1920x0_80_0_0_a4b6cde5cd92ab38deced9c90aa309ff.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.К 11:34 мск курс американской валюты падал на 3,38 процента — до 90,82 рубля, а в районе 10:10 мск максимально опускался до 89,4945 рубля — минимума с 12 сентября прошлого года.После приостановки торгов долларом на Мосбирже летом 2024-го репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. В остальное время курс доллара к рублю нерепрезентативен. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.Торги по юаню на Мосбирже в четверг утром открылись резким укреплением рубля. Краткосрочный провал юаня до 12,13 рубля обусловил и такое же по времени падение кросс-курса доллара ниже 90 рублей.В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250211/dollar-1998615133.html

https://ria.ru/20250102/dollar-1992286881.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, московская биржа, россия