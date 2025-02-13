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Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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11:58 13.02.2025 (обновлено: 11:59 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dollar-1999061354.html
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа
Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.02.2025
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.К 11:34 мск курс американской валюты падал на 3,38 процента — до 90,82 рубля, а в районе 10:10 мск максимально опускался до 89,4945 рубля — минимума с 12 сентября прошлого года.После приостановки торгов долларом на Мосбирже летом 2024-го репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. В остальное время курс доллара к рублю нерепрезентативен. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.Торги по юаню на Мосбирже в четверг утром открылись резким укреплением рубля. Краткосрочный провал юаня до 12,13 рубля обусловил и такое же по времени падение кросс-курса доллара ниже 90 рублей.В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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экономика, цены на нефть, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, московская биржа, россия
Экономика, Цены на нефть, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Московская биржа, Россия
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа

Курс доллара на внебиржевом рынке упал до минимума с 12 сентября, ниже 90 рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.
К 11:34 мск курс американской валюты падал на 3,38 процента — до 90,82 рубля, а в районе 10:10 мск максимально опускался до 89,4945 рубля — минимума с 12 сентября прошлого года.
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После приостановки торгов долларом на Мосбирже летом 2024-го репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. В остальное время курс доллара к рублю нерепрезентативен. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Торги по юаню на Мосбирже в четверг утром открылись резким укреплением рубля. Краткосрочный провал юаня до 12,13 рубля обусловил и такое же по времени падение кросс-курса доллара ниже 90 рублей.
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В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.
Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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