Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа
Курс доллара на внебиржевом рынке упал до минимума с 12 сентября, ниже 90 рублей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.
К 11:34 мск курс американской валюты падал на 3,38 процента — до 90,82 рубля, а в районе 10:10 мск максимально опускался до 89,4945 рубля — минимума с 12 сентября прошлого года.
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После приостановки торгов долларом на Мосбирже летом 2024-го репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. В остальное время курс доллара к рублю нерепрезентативен. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Торги по юаню на Мосбирже в четверг утром открылись резким укреплением рубля. Краткосрочный провал юаня до 12,13 рубля обусловил и такое же по времени падение кросс-курса доллара ниже 90 рублей.
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В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.
Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.