Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа
Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 90 рублей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.
К 10:49 мск курс американской валюты падал на 3,6 процента — до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля.
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Кроме того, на утренней сессии на геополитических ожиданиях сильно вырос российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра увеличился на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.
В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.
Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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