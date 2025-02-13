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Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:54 13.02.2025 (обновлено: 12:06 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dollar-1999040730.html
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа
Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.02.2025
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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сша
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дональд трамп
экономика
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.К 10:49 мск курс американской валюты падал на 3,6 процента — до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля.Кроме того, на утренней сессии на геополитических ожиданиях сильно вырос российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра увеличился на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250211/dollar-1998615133.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Экономика, Московская биржа
Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 90 рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.
К 10:49 мск курс американской валюты падал на 3,6 процента — до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля.
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Кроме того, на утренней сессии на геополитических ожиданиях сильно вырос российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра увеличился на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.
В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.
Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЭкономикаМосковская биржа
 
 
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