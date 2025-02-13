https://ria.ru/20250213/dollar-1999040730.html

Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа

Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Курс доллара упал ниже 90 рублей после переговоров Путина и Трампа

Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:54:00+03:00

2025-02-13T10:54:00+03:00

2025-02-13T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов.К 10:49 мск курс американской валюты падал на 3,6 процента — до 90,63 рубля, а минутами ранее максимально опускался до 89,5 рубля.Кроме того, на утренней сессии на геополитических ожиданиях сильно вырос российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра увеличился на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.В среду вечером Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики.Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, экономика, московская биржа