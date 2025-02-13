https://ria.ru/20250213/dolg-1998998171.html

У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ

У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ - РИА Новости, 13.02.2025

У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ

Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу "Ося", приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:43:00+03:00

2025-02-13T05:43:00+03:00

2025-02-13T05:43:00+03:00

происшествия

александр солоник

отари квантришвили

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу "Ося", приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств, получил судебные приказы о взыскании задолженностей по платежам за ЖКХ на общую сумму почти 70 тысяч рублей спустя 12 лет отбывания наказания, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и базу данных судебных приставов. Осенью 2011 года суд приговорил Буторина к пожизненному лишению свободы, мужчину обвинили в руководстве преступным сообществом и входившей в его состав "ореховской" бандой, а также в совершении 29 убийств и трех покушений на убийство. По информации агентства, уголовный авторитет в 2023 и 2024 годах получил два судебных приказа о взыскании задолженностей по платежам за жилую площадь и по коммунальным платежам. Общая сумма долга составила 69 тысяч 467 рублей. Согласно данным в распоряжении РИА Новости, взыскание задолженностей с Буторина было прекращено из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о финансах на его счетах и вкладах. Ореховская группировка была создала в начале 1990-х годов, члены ОПГ вымогали деньги у коммерсантов в обмен на криминальное покровительство, а также устраняли конкурирующие группировки и "соратников", потерявших доверие. В 1995 году Буторин, он же "Ося", возглавил ОПГ. По данным следствия, Буториным было совершено три покушения и 29 убийств в составе преступной группировки, наиболее резонансные – убийство киллера Александра Солоника и предпринимателя, криминального авторитета Отари Квантришвили.

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https://realty.ria.ru/20250205/trepova-1997494173.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр солоник, отари квантришвили