https://ria.ru/20250213/dolg-1998998171.html
У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ
У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ - РИА Новости, 13.02.2025
У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ
Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу "Ося", приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:43:00+03:00
2025-02-13T05:43:00+03:00
2025-02-13T05:43:00+03:00
происшествия
александр солоник
отари квантришвили
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу "Ося", приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств, получил судебные приказы о взыскании задолженностей по платежам за ЖКХ на общую сумму почти 70 тысяч рублей спустя 12 лет отбывания наказания, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и базу данных судебных приставов. Осенью 2011 года суд приговорил Буторина к пожизненному лишению свободы, мужчину обвинили в руководстве преступным сообществом и входившей в его состав "ореховской" бандой, а также в совершении 29 убийств и трех покушений на убийство. По информации агентства, уголовный авторитет в 2023 и 2024 годах получил два судебных приказа о взыскании задолженностей по платежам за жилую площадь и по коммунальным платежам. Общая сумма долга составила 69 тысяч 467 рублей. Согласно данным в распоряжении РИА Новости, взыскание задолженностей с Буторина было прекращено из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о финансах на его счетах и вкладах. Ореховская группировка была создала в начале 1990-х годов, члены ОПГ вымогали деньги у коммерсантов в обмен на криминальное покровительство, а также устраняли конкурирующие группировки и "соратников", потерявших доверие. В 1995 году Буторин, он же "Ося", возглавил ОПГ. По данным следствия, Буториным было совершено три покушения и 29 убийств в составе преступной группировки, наиболее резонансные – убийство киллера Александра Солоника и предпринимателя, криминального авторитета Отари Квантришвили.
https://realty.ria.ru/20240202/volochkova-1925076356.html
https://realty.ria.ru/20250205/trepova-1997494173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр солоник, отари квантришвили
Происшествия, Александр Солоник, Отари Квантришвили
У лидера ореховский ОПГ нашли долги за ЖКХ
У лидера ореховский ОПГ Оси нашли долги за ЖКХ через 12 лет после приговора
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский уголовный авторитет и лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин по прозвищу "Ося", приговоренный в 2011 году к пожизненному лишению свободы за 29 убийств, получил судебные приказы о взыскании задолженностей по платежам за ЖКХ на общую сумму почти 70 тысяч рублей спустя 12 лет отбывания наказания, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и базу данных судебных приставов.
Осенью 2011 года суд приговорил Буторина к пожизненному лишению свободы, мужчину обвинили в руководстве преступным сообществом и входившей в его состав "ореховской" бандой, а также в совершении 29 убийств и трех покушений на убийство.
По информации агентства, уголовный авторитет в 2023 и 2024 годах получил два судебных приказа о взыскании задолженностей по платежам за жилую площадь и по коммунальным платежам. Общая сумма долга составила 69 тысяч 467 рублей.
Согласно данным в распоряжении РИА Новости, взыскание задолженностей с Буторина было прекращено из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о финансах на его счетах и вкладах.
Ореховская группировка была создала в начале 1990-х годов, члены ОПГ вымогали деньги у коммерсантов в обмен на криминальное покровительство, а также устраняли конкурирующие группировки и "соратников", потерявших доверие. В 1995 году Буторин, он же "Ося", возглавил ОПГ.
По данным следствия, Буториным было совершено три покушения и 29 убийств в составе преступной группировки, наиболее резонансные – убийство киллера Александра Солоника
и предпринимателя, криминального авторитета Отари Квантришвили
.