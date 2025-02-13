https://ria.ru/20250213/dodik-1999058798.html

Президент Республики Сербской прокомментировал переговоры Трампа и Путина

Президент Республики Сербской прокомментировал переговоры Трампа и Путина - РИА Новости, 13.02.2025

Президент Республики Сербской прокомментировал переговоры Трампа и Путина

Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стал выполнением предвыборных обещаний Трампа и ведет к окончанию конфликта на... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:51:00+03:00

2025-02-13T11:51:00+03:00

2025-02-13T11:51:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

милорад додик

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стал выполнением предвыборных обещаний Трампа и ведет к окончанию конфликта на Украине и прекращению страданий двух народов, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Ранее Трамп после обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе конфликта на Украине сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс. "Прежде всего меня по-человечески радует готовность двух великих лидеров Трампа и Путина разговаривать об окончании войны, тем самым и окончании людских страданий двух дружеских для нас народов – россиян и украинцев. Данный разговор имеет глобальную важность, так как показывает, что может глобальное лидерство и выполнение предвыборных обещаний", - написал Додик в соцсети Х. По его словам, президент США показал и доказал, что его обещания не были пустыми словами, но были "обещаниями сильного и храброго лидера, которые реализуются с первого дня его мандата". "Величайшая ценность – мир. С начала конфликта я указывал, что разговор – единственное средство для его завершения при уважении законных интересов обеих стран", - подчеркнул Додик. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

https://ria.ru/20250213/diplomatiya-1998999741.html

https://ria.ru/20240821/tramp-1967645241.html

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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, милорад додик, центральное разведывательное управление (цру), нато, в мире