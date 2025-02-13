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В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 13.02.2025 (обновлено: 21:04 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dnr-1999236964.html
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ
Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:51:00+03:00
2025-02-13T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. По данным полиции, оставленных комплектующих хватило бы на 100 беспилотников. "Выявили место, где украинские неонацисты собирали беспилотники, которыми терроризировали мирных жителей Донбасса. В полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахово, киевские боевики наладили производство смертельных самоделок. По предварительной оценке, только брошенных в спешке убегавшими неонацистами запчастей достаточно для сборки около 100 беспилотников", - рассказали в ведомстве. В МВД по ДНР также отметили, что отступая киевские боевики побросали флаги и оборудование, а также заминировали ключевые места на своем "производстве".
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Цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме в ДНР
Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в МВД по региону.
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в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ

В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
По данным полиции, оставленных комплектующих хватило бы на 100 беспилотников.
«
"Выявили место, где украинские неонацисты собирали беспилотники, которыми терроризировали мирных жителей Донбасса. В полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахово, киевские боевики наладили производство смертельных самоделок. По предварительной оценке, только брошенных в спешке убегавшими неонацистами запчастей достаточно для сборки около 100 беспилотников", - рассказали в ведомстве.
В МВД по ДНР также отметили, что отступая киевские боевики побросали флаги и оборудование, а также заминировали ключевые места на своем "производстве".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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