https://ria.ru/20250213/dnr-1999236964.html

В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ

В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025

В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ

Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме,... РИА Новости, 13.02.2025

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. По данным полиции, оставленных комплектующих хватило бы на 100 беспилотников. "Выявили место, где украинские неонацисты собирали беспилотники, которыми терроризировали мирных жителей Донбасса. В полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахово, киевские боевики наладили производство смертельных самоделок. По предварительной оценке, только брошенных в спешке убегавшими неонацистами запчастей достаточно для сборки около 100 беспилотников", - рассказали в ведомстве. В МВД по ДНР также отметили, что отступая киевские боевики побросали флаги и оборудование, а также заминировали ключевые места на своем "производстве".

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Цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме в ДНР Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в МВД по региону. 2025-02-13T20:51 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс, вооруженные силы украины