https://ria.ru/20250213/dnr-1999236964.html
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ - РИА Новости, 13.02.2025
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ
Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:51:00+03:00
2025-02-13T20:51:00+03:00
2025-02-13T21:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. По данным полиции, оставленных комплектующих хватило бы на 100 беспилотников. "Выявили место, где украинские неонацисты собирали беспилотники, которыми терроризировали мирных жителей Донбасса. В полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома, расположенного в спальном районе Курахово, киевские боевики наладили производство смертельных самоделок. По предварительной оценке, только брошенных в спешке убегавшими неонацистами запчастей достаточно для сборки около 100 беспилотников", - рассказали в ведомстве. В МВД по ДНР также отметили, что отступая киевские боевики побросали флаги и оборудование, а также заминировали ключевые места на своем "производстве".
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Цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме в ДНР
Сотрудники временного отдела полиции "Кураховский" с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в МВД по региону.
2025-02-13T20:51
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ
В ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме