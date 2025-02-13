https://ria.ru/20250213/discord-1999197484.html

Мизулина выразила сомнения в разблокировке Discord

Мизулина выразила сомнения в разблокировке Discord - РИА Новости, 13.02.2025

Мизулина выразила сомнения в разблокировке Discord

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не видит сигналов о том, что мессенджер Discord вскоре разблокируют в России, так она ответила на вопрос... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:01:00+03:00

2025-02-13T18:01:00+03:00

2025-02-13T18:01:00+03:00

общество

технологии

россия

кемерово

екатерина мизулина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не видит сигналов о том, что мессенджер Discord вскоре разблокируют в России, так она ответила на вопрос учащегося на встрече со школьниками в Кемерово. Как пояснила Мизулина, этот мессенджер в России заблокировали из-за террористической и экстремистской активностей на этой платформе. "Я высказывала некоторые сомнения относительно ограничения этого мессенджера в нашей стране. И несколько у меня было публикаций на эту тему, но было принято иное решение. Как объясняют правоохранительные органы и Роскомнадзор, это связано было с террористической активностью, экстремистской активностью на этой платформе. Очевидно, были какие-то веские основания, и поэтому такое решение было принято. Сигналов о том, что каким-то образом это будет отменено или что-то изменится, я не вижу. Но поживем и увидим, все меняется, как и сами площадки. Приходят и уходят, появляются новые, постоянно идет какое-то обновление. Посмотрим, как будет", – сказала Мизулина. Встреча главы лиги безопасного интернета со школьниками и студентами проходит в Кемерово.

https://ria.ru/20250130/roskomnadzor-1996236612.html

россия

кемерово

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общество, технологии, россия, кемерово, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)